NAVO met spoed bij elkaar na ‘raket van Russische makelij’ op Polen

Er zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen toen een raket van ‘Russische makelij’ explodeerde bij een landbouwbedrijf in Polen. Volgens het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken is de raket in Rusland gemaakt. Het land heeft de Russische ambassadeur in dat land gesommeerd om het incident te bespreken. Daarnaast is de NAVO met spoed bijeen gekomen.

Polen heeft nog niet kunnen vaststellen wie de raket heeft afgevuurd, meldt de Poolse president Andrzej Duda vandaag. Oekraïne maakt namelijk ook gebruik van Russische wapens. De Amerikaanse president Joe Biden zegt zijn Poolse tegenhanger „volledige Amerikaanse steun” toe bij het onderzoek.

Raketaanval op Polen

De Poolse premier Mateusz Morawiecki roept de bevolking op rustig te blijven. „Ik roep alle Polen op kalm te blijven in het licht van deze tragedie. We moeten terughoudendheid en voorzichtigheid betrachten”, zei Morawiecki na noodvergaderingen van de regering in Warschau. De Oekraïense president zei afgelopen weekend nog dat een ‘gezamenlijke overwinning’ nadert.

Er zijn ook beschuldigingen dat de explosie werd veroorzaakt door verdwaalde Russische raketten, of brokstukken daarvan. NAVO-bondgenoten van Polen onderzoeken die geruchten. Rusland heeft al ontkend verantwoordelijk te zijn voor de raketinslag en spreekt van een opzettelijke provocatie. De door Poolse media verspreide beelden van mogelijke brokstukken van raketten zouden geen Russische wapensystemen zijn, aldus Moskou.



Ernstige berichten over raketinslagen en slachtoffers in Polen. We staan in nauw contact met Polen en onze andere NAVO-partners. Het is nu belangrijk om vast te stellen wat er precies gebeurd is. We volgen de situatie op de voet. — Mark Rutte (@MinPres) November 15, 2022

NAVO bijeen

Vanochtend komen de ambassadeurs van de NAVO-lidstaten bijeen tijdens een spoedzitting. De Poolse regering in Warschau heeft de NAVO ingeschakeld op basis van artikel 4 van het NAVO-verdrag. Het gaat dan om onderling overleg als een land zich bedreigd voelt. In het volgende artikel 5 is vastgelegd dat een aanval op een NAVO-land wordt beschouwd als een aanval op alle NAVO-bondgenoten. Polen heeft verder besloten tot verhoogde paraatheid van bepaalde eenheden van zijn strijdkrachten.

De Amerikaanse president Joe Biden zou tegen wereldleiders hebben gezegd dat er aanwijzingen zijn dat de raket uit Oekraïne kwam. Biden is met andere staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO- en G7-landen op Bali. Volgens het Duitse persbureau DPA zou het gaan om een luchtafweerraket van het type S-300.

Biden liet eerder vandaag al weten dat de raket waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd. Op een vraag van verslaggevers of de raket, die hoogstwaarschijnlijk van Russische makelij is, vanuit Rusland is afgevuurd, antwoordde Biden: „Er is voorlopige informatie die dat betwist. Ik wil dat niet zeggen totdat we het volledig hebben onderzocht, maar het is onwaarschijnlijk dat die vanuit Rusland is afgevuurd, maar we zullen zien.”