Hilarische tweet over nare werksfeer Wie is de Mol?, Twitter op de kast

Je hebt van die grappen, zoals dit weekend eentje over Wie is de Mol?, die prima uitpakken. Of niet… maar dan hebben we het over twitteraars die de lol van een bericht niet zagen. En tja, dan weet je het wel: woedend op de kast. Binnen één seconde.

„Het schijnt dat de werksfeer bij Wie Is De Mol? achter én voor de schermen ook behoorlijk verziekt wordt. Met name door één persoon”, was de tekst waar het om ging. Voor de schrijver leverde dit, tot vanmorgen, ruim 4200 likes op. Maar ook 179 reacties, waaronder veel boze.

Dat kun je écht niet zomaar zeggen over Wie is de Mol?!

Want hé, hallo, gooit iemand dat nou zonder naam of argument op het wereldwijde web?, was de strekking van de boze berichten. Hoe durft ie! Die ‘ie’ was in dit geval Maarten Hopman, die met ‘die ene persoon’ natuurlijk de Mol van het spelprogramma bedoelt. Hij speelde met zijn grap lollig in op een veel serieuzere zaak, die van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Naar de werkcultuur van dat succesprogramma en de rol van de presentator wordt onderzoek gedaan, inmiddels ook NPO-breed.



Het schijnt dat de werksfeer bij Wie Is De Mol achter én voor de schermen ook behoorlijk verziekt wordt. Met name door één persoon. — Maarten Hopman (@maartenhopman94) November 26, 2022

Twitteraars hebben eens geen eigen onderzoek gedaan

Mensen op Twitter kloppen zichzelf nog weleens (of heel vaak) op de borst over onderwerpen waarbij zij ‘eigen onderzoek’ hebben gedaan. Bij het bericht over Wie is de Mol? ontbrak dat onderzoek volledig. Meteen schreeuwen, dat vonden sommige mensen een beter plan. Eén druk op het account van Maarten Hopman had echter laten zien dat we hier te maken hebben met een man die redacteur van het satirische online platform De Speld is (‘Uw vaste prik voor betrouwbaar nieuws’). Hopman plaats aan de lopende band grappige zaken op Twitter. Maar ja, als je hem niet volgt…

‘Echt laag’, als je dat over Wie is de Mol? beweert

„Door wie?”, was misschien nog wel de meest treffende reactie op de tweet waarin werd gerept op de verziekte werksfeer door één persoon bij Wie is de Mol? Andere mensen zijn oprecht boos op Hopman. „Het trieste is dat iedereen wat kan beweren. Doe het dan met naam erbij”, klinkt het bijvoorbeeld. „Ja, dit is echt laag”, voegt ene Sjoerd toe. Wim: „De hele sfeer in Nederland is voor en achter verziekt. Polarisatie viert hoogtij, een andere mening niet op prijs gesteld. Nederland is ziek en zoals ik het zie, terminaal.”

„Wim mist de clou”, reageert Frank. Maar Wim is niet de enige. Nog twee dan: „Lekker op Twitter zitten roepen! Straks worden er weer mensen onterecht zwartgemaakt.” En: „Ik zie op sociale media alleen maar pestende, vervelende opmerkingen makende mensen. Laten we allemaal eens naar onszelf kijken!”

Grappige reacties retour

Gelukkig zijn er ook veel grappige reacties, zoals deze: „Verschrikkelijk. Trouwens, bij Hunted schijnt de programmaleiding met buitenproportionele middelen de deelnemers in de gaten te houden. De privacy van deelnemers schijnt structureel geschonden te worden.”

Was de Twitteraar zelf nog verrast over de boosheid op zijn satire? Of ziet hij dat soort reacties inmiddels van mijlenver aankomen? Maarten Hopman: „Boze reacties kun je tegenwoordig haast op elke tweet verwachten, maar ik focus me liever op de positieve reacties en de mensen die er een grap aan toevoegen. Twitter is voor mij het meeste van de tijd nog steeds een hele leuke en inspirerende plek.”

Hopman was overigens in vorm dit weekend. Hij ging ook nog even in op de rellen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag na de WK-wedstrijd Marokko – België (2-0):



