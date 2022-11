Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heleen van Royen is blij dat ze verteld heeft over dode parkiet: ‘Dood is niet voor niets geweest’

Het is een paar dagen later nog steeds een zielig verhaal: Heleen van Royen die per ongeluk haar parkiet ombrengt door hem een stukje avocado te geven. Toch is Van Royen blij dat ze het verhaal heeft verteld bij HLF8. „De legacy van Parky, onze parkiet. Zijn dood is niet voor niets geweest”, tweette de schrijfster vandaag.

Van Royen vertelde vorige week in de talkshow HLF8 dat ze in het verleden haar parkiet avocado had gegeven, niet wetende dat het giftig was voor onder meer parkieten. „Dit is een tip voor iedereen: ik heb mijn parkiet avocado gegeven. Dat lijkt onschuldig, maar het is heel giftig. Dus de volgende dag lag de parkiet op z’n rug met de pootjes omhoog.”



De legacy van Parky, onze parkiet. Zijn dood is niet voor niets geweest. Hopelijk heeft hij vele andere parkietenlevens gered. Avocado = giftig voor parkieten en papegaaien. Met dank aan @Hlf8Live https://t.co/rnBIZqk8vy — Heleen van Royen (@HeleenvanRoyen) November 28, 2022

Dierenbescherming waarschuwt Van Royen voor ander ongebruikelijk voedsel

De Dierenbescherming liet vrijdag in een reactie weten mee te leven met Heleen van Royen. Een woordvoerder waarschuwde Van Royen echter ook om altijd te controleren of ongebruikelijk voedsel wel goed is voor viervoeters of vogels. Bij veel mensen is het bekend dat chocolade levensgevaarlijk is voor honden en katten. Hetzelfde geldt voor druiven en rozijnen. „Maar alle vormen van voedsel die niet specifiek voor hond, kat of parkiet zijn ontwikkeld, kunnen een risico zijn, met soms dodelijke gevolgen”, legde de woordvoerder uit.

Voedsel waarvan je het misschien ook niet verwacht, maar wel giftig is voor dieren, zijn bijvoorbeeld uien, knoflook, bieslook en prei. Deze ‘allium’-soorten kunnen de volgens de Dierenbescherming rode bloedcellen beschadigen, wat kan leiden tot bloedarmoede. Ook de zoetstof die onder andere in snoep, kauwgom en tandpasta zit, kan dodelijk zijn. Dieren kunnen soms al binnen 24 tot 48 uur overlijden na het binnenkrijgen van dit soort ongebruikelijk voedsel.

Met het vertellen van haar verhaal hoopt Van Royen dat ze meer dode parkietjes kan voorkomen. „Hopelijk heeft hij vele andere parkietenlevens gered. Avocado = giftig voor parkieten en papegaaien.”