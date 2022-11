Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Elon Musk: blauw vinkje Twitter komt waarschijnlijk snel terug

Twitter Blue komt hoogstwaarschijnlijk eind volgende week weer terug. Dat zegt Elon Musk, die sinds kort de nieuwe eigenaar van het social mediaplatform is, in een tweet. De onlangs ingevoerde abonnementsdienst, waarbij iedereen die 8 dollar per maand betaalt een blauw vinkje krijgt, werd afgelopen week op pauze gezet omdat nepaccounts als paddestoelen uit de grond schoten.

Waar het felbegeerde blauwe vinkje voorheen was voorbehouden aan accounts van bekende mensen, politici en andere publieke figuren die door Twitter gecontroleerd en geverifieerd waren, kan sinds de abonnementsdienst van Elon Musk opeens iedereen die ervoor betaalt zo’n blauw vinkje achter zijn naam krijgen. Het resultaat: twitteraars gingen zich voordoen als beroemdheden en politici en maakten zelfs nepaccounts aan die zich voordeden als Elon Musk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Going forward, accounts engaged in parody must include “parody” in their name, not just in bio — Elon Musk (@elonmusk) November 11, 2022

Abonnementsoptie tijdelijk op pauze

De chaos die ontstond heeft ervoor gezorgd dat de abonnementsoptie, die woensdag werd ingevoerd, tijdelijk op pauze werd gezet. Meerdere Twittergebruikers meldden vrijdag dat de nieuwe abonnementsoptie voor het blauwe verificatievinkje weer was verdwenen. Er gingen zelfs geluiden op dat de dienst is geschrapt. „Om imitatie tegen te gaan, hebben we aan sommige accounts een ‘officieel’ label toegevoegd”, twitterde het support-account van Twitter. Dit account heeft zelf ook het label ‘officieel’.

Musk heeft de abonnementsoptie ingevoerd om meer inkomsten te genereren omdat veel adverteerders zich sinds de overname door Musk hebben teruggetrokken. Vanaf volgende week zou Twitter Blue weer beschikbaar moeten zijn.

Het blauwe vinkje is overigens niet helemaal hetzelfde als die van beroemdheden, politici, journalisten en andere publieke figuren. Als je op het vinkje klikt, kun je zien of het om een betalende abonnee of om een beroemdheid gaat. Wel doet Twitter zijn best om de nepaccounts aan te pakken. Musk zei eerder dat elk account dat onder de naam van iemand anders wordt beheerd, zonder dat het is aangemerkt als parodie, zonder waarschuwing wordt verbannen van Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

To combat impersonation, we’ve added an “Official” label to some accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 11, 2022

Musk waarschuwde medewerkers voor mogelijk faillissement van Twitter

Musk, de rijkste man ter wereld, staat voor een hele reeks uitdagingen met zijn nieuwe aankoop. Sinds hij het roer overnam hebben verschillende grote bedrijven hun advertenties op Twitter stopgezet. Musk zou medewerkers van Twitter al hebben gewaarschuwd voor een mogelijk faillissement. Om kosten te besparen ontsloeg hij al de helft van het personeel en werd het volledige bestuur weggestuurd.