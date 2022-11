Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Matthijs Gaat Door ontroerd door voordracht Boudewijn de Groot: ‘Prachtig!’

Boudewijn de Groot wist kijkers van het programma Matthijs Gaat Door gisteravond diep te raken met een tekst van Henny Vrienten. De Groot wilde zelf niet optreden, maar bood wel aan om de tekst Hoop van Henny Vrienten voor te dragen en dat leverde veel ontroerde kijkers op. „Dat kwam binnen!”

Boudewijn de Groot was gisteravond samen met Maan, Goldband, S10, Froukje, Trijntje Oosterhuis en Xander Vrienten te gast in de laatste aflevering van dit tv-seizoen van Matthijs Gaat Door. De 78-jarige artiest gaf aan zelf niet te willen optreden in het programma omdat het in zijn ogen te veel ‘gedoe’ is. „Als ik het hier doe, moet ik het ergens anders ook doen en daar zie ik steeds meer tegenop”, stelde De Groot. „Het zijn de voorbereidingen die ik het vervelendst vind. Ik heb een hekel aan repeteren en alle toestanden eromheen.”

Boudewijn de Groot draagt tekst van Henny Vrienten voor

Toch liet De Groot het publiek en de kijkers niet teleurgesteld achter. Terwijl de muziek aan het einde van het gesprek langzaam begint, besluit De Groot toch nog iets voor te dragen. „Moet ik iets voorlezen?”, vraagt hij aan Matthijs van Nieuwkerk, waarop die besluit de muziek (Voor Altijd Jong van Huub van der Lubbe) af te kappen en De Groot het podium te geven. „Wat ga je lezen?”

De Groot kiest voor de tekst Hoop van de dit jaar overleden Doe Maar-ster Henny Vrienten. „Henny had altijd hoop. Bij hem was hoop ook zekerheid. Het komt altijd goed, daar was hij van overtuigd”, aldus de zanger.

Kijkers Matthijs Gaat Door zijn diep geraakt

De voordracht ontroert dan ook niet alleen het publiek in de zaal, maar ook veel kijkers thuis. „Prachtige tekst van Henny Vrienten. Even zo prachtig voor gedragen door Boudewijn de Groot”, schrijft een kijker op Twitter. „Boudewijn de Groot die spontaan de tekst Hoop van Henny Vrienten voorleest. Het publiek hangt aan zijn lippen met betraande ogen. Ik met betraande wangen. Wat een prachtige tekst! Actueel, lief en troostend”, schrijft een ander.



Dat kwam binnen: Hoop, Henny Vrienten. Boudewijn de Groot in #matthijsgaatdoor op de verjaardag van moeder met dementie.❣️ ‘Als jij de weg verliest zal ik hem vinden

Als jij het niet meer weet denk ik voor jou. Ik vang de regen op ik stop de wind

Ik ben jouw deken voor de kou.’ pic.twitter.com/B1FrLRO3WS — An, van Lirian 📚 🎨 🌳 (@LirianLeest) November 5, 2022



Wel enorm fijn dat Hoop de extra aandacht heeft gekregen die het verdient, nog fijner dat Henny Vrienten een sleutelrol heeft gespeeld in dit seizoen van #matthijsgaatdoor. Blijft onwerkelijk dat deze legende er niet meer is. — Quinn (@Quinn221B) November 5, 2022



Wanneer je in mijn gemoedstoestand van vandaag naar Matthijs kijkt en Boudewijn de tekst van 'Hoop' van #HennyVrienten voor hoort lezen plus daarna nog het liedje 'Bandje in de wolken'. Dan stromen er druppels liefde naar beneden en dat mag 💖

Dank jullie wel #MatthijsGaatDoor pic.twitter.com/WbtZGd1gOL — Brenda Rosendahl🌹 (@AtelierCreaRose) November 5, 2022

De laatste aflevering van het vierde seizoen van Matthijs Gaat Door trok bijna 900.000 kijkers. Het programma staat op plek zeven in de top 25 van best bekeken programma’s van de zaterdag.