Kijkers ontroerd door eerbetoon aan Henny Vrienten in Matthijs Gaat Door

Kijkers zagen gisteravond een schitterend eerbetoon aan de wijlen Henny Vrienten in de aftrap van het nieuwe seizoen van Mathijs Gaat Door. „Met tranen in mijn ogen tot op het bot ontroerd”

Mathijs Gaat Door is een programma van BNNVARA op de zaterdagavond. Oudgediende Matthijs van Nieuwkerk presenteert dit programma waarin muziek, humor en ontroerende gesprekken centraal staan.

Trijntje Oosterhuis en Xander Vrienten brengen eerbetoon aan Henny Vrienten

In april overleed zanger en componist Vrienten op 73-jarige leeftijd. Hij werd in de jaren tachtig voorman van Doe Maar en onder zijn aanvoering groeide het uit tot een legendarische band. Doe Maar scoorde tijdens de hoogtijdagen hit na hit, zoals Smoorverliefd, Is Dit Alles en 32 jaar (Sinds 1 dag of 2). In zijn laatste jaren bracht Vrienten drie soloalbums uit.

Eerder deze week werd bekend dat zangeres Trijntje Oosterhuis en Xander Vrienten (de zoon van) in januari met een album en twee concerten ter ere van Vrienten komen. Oosterhuis kende Vrienten goed. Op het album staan alleen nummers van zijn laatste soloalbums.

In Matthijs Gaat Door waren de twee te gast om hierover te praten en een voorproefje te geven. Oosterhuis vertelt dat het idee al ontstond voordat Vrienten ziek was. „We hebben het stilgelegd toen hij ziek werd”, vertelt ze. „Toen zei Henny: ik zou het toch wel leuk vinden als jullie doorgaan. En toen het allemaal zo snel ging heb ik uiteraard meteen tegen Xander en iedereen gezegd: laten we het vergeten. Laten we het nu niet doen”

Xander voelde dat ze het juist wél moesten doen. „Toen hij ziek werd, zei hij: ga nou maar. Dan hoor ik misschien nog wat. En toen het uiteindelijk vrij snel ging en overleed, had ik heel sterk: nu gaan we het ook afmaken.”

De twee brengen in de aflevering onder andere Melk en Honing ter gehore. Vrienten schreef dit nummer voor Oosterhuis. „Ik was uitgenodigd door Xander en familie om op zijn verjaardag op te treden. Toen koos ik een van de liedjes die we straks ook gaan doen (Het Gaat Niet Over, red.), om dat voor hem te doen. Toen gebeurde er bij mij iets en bij Henny ook. Die kwam na afloop naar mij toe van: wauw, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar wat een goed lied heb ik eigenlijk geschreven.” Om Oosterhuis te bedanken besloot hij een nummer voor haar te schrijven. Hiervoor kwam hij op de fiets langs om het lied op de gitaar te laten horen.

Xander legt uit wat de muziek van Vrienten voor hem betekent. „Ik ben zo blij dat hij muziek maakte. In muziek zit zoveel: daar zitten zijn maniertjes in, zijn kunde, zijn vakmanschap, zijn humor. Dus je bent erg dichtbij.”

Bekijk de indrukwekkende optredens hieronder:

Kijkers ontroerd door Matthijs Gaat Door

Op Twitter klinkt er veel lof voor de optredens van Oosterhuis en Xander. Sommige twitteraars geven zelfs aan een traantje te hebben weggepinkt. Zo schrijft iemand: „Zit hier op zondag bij de herhaling van Matthijs Gaat Door met tranen in mijn ogen tot op het bot ontroerd door Trijntje en Xander die Het Gaat Niet Over zingen. Mooi eerbetoon aan Henny Vrienten.”



Kan niet wachten op dat album met tekst en muziek van Henny Vrienten door Trijntje Oosterhuis en Henny’s zoons. Man, wat prachtig! 🎶#matthijsgaatdoor — Flip Schultz (@TakvanSport) September 3, 2022



Zit hier op zondag bij de herhaling van #matthijsgaatdoor met tranen in m'n ogen tot op het bot ontroerd door @Trijntje_O en Xander die #hetgaat niet over zingt. Mooi eerbetoon aan Henny Vrienten — Isaiah_in_nl (@Isaiahinnl) September 4, 2022



Wat een zangeres die Trijntje Oosterhuis (met Xander Vrienten) en wat een mooi liedje: Melk en Honing #matthijsgaatdoor https://t.co/LRDBDgoCn9 — Ton Cremers Sens (@sens_ton) September 4, 2022



Ontzettend mooie ode aan Hennie Vrienten bij #matthijsgaatdoor — ruud houweling (@RuudHouweling) September 4, 2022



Prachtig programma, het eerbetoon aan Henny Vrienten. Vaak waren deze programma's iets te "vererend" Dit was met voldoende afstand #respectvol. #matthijsgaatdoor — chris peeters (@meelezer) September 4, 2022



#matthijsgaatdoor aanrader om terug te kijken.Gewoon omdat het gaat over prachtige muziek, mooie woorden en de liefde van velen hiervoor.Dit in tegenstelling tot wat er allemaal voor harde, gruwelijkheden gebeuren wereld wijd. Het is een pas op de plaats over wat er echt toe doet — Jvanrennes (@jvanrennes) September 4, 2022

Je kunt Matthijs Gaat Door terugkijken via NPO Start.