Verkeerde inschatting in I Can See Your Voice: ‘Hij doet maar wat’

Kun je goed inschatten of iemand kan zingen aan de hand van zijn of haar looks? Het is de grote vraag bij het RTL4-programma I Can See Your Voice. De laatst overgebleven kandidaat mag aan het eind van de show een duet zingen met Wolter Kroes.

Nadat de juryleden al vier kandidaten weg hebben gestuurd, zijn er nog maar een aantal opties over: de clown, de grillmaster en Miss Holland. Wie van hen kan er goed zingen? Als het aan de juryleden ligt, kan de clown, oftewel Rachelle, niet zingen en dus stemmen ze haar weg. Dat blijkt een goede keuze, want zodra Rachelle het nummer Clown zingt van Emeli Sandé zien de kijkers dat ze geen talent voor zingen heeft.

‘Hij doet maar lekker wat’

Maar wie kan er dan wel zingen? De grillmaster of Hollands glorie? Als het aan Edsilia Rombley ligt kan de grillmaster het in ieder geval. Als de juryleden een filmpje voorgeschoteld krijgen, waarin de grillmaster-kandidaat zingt met een vervormde stem, ziet ze het duidelijk. „Die timing: jullie worden helemaal voor de gek gehouden. Hij doet maar lekker wat”, zegt ze tegen Fred van Leer en Marieke Elsinga, die duidelijk wel in hem geloven. Ook Wolter Kroes knikt instemmend.



Als de andere overgebleven kandidaat met een vervormde stem een nummer zingt, ziet Elsinga het direct: die kan niet zingen. Van Leer is het daar mee eens. „Ik zou willen van wel”, aldus de presentator. „Maar ze kan het niet. ” Rombley daarentegen denkt van wel en Kroes heeft ook vertrouwen in de zangkwaliteiten van Hollands glorie. Als de juryleden met elkaar overleggen zijn ze het met elkaar over eens: deze kandidaat moet naar huis.

Talent in I Can See Your Voice

Als de kandidaat dan eindelijk begint met zingen, wordt niet haar naam onthuld, maar ook haar talent. De juryleden zijn duidelijk onder de indruk van de stem van Joyce. „Wat een mooie stem”, roept Elsinga uit.

En dan komt het moment van de waarheid: kan de grillmaster wel of niet zingen? Als het aan Kroes ligt, kan die dat wel. En dus stapt ‘ie vol zelfvertrouwen het podium op om een duet te zingen. Maar zodra Remi, de grillmaster, begint te zingen valt de verbazing te lezen op de gezichten van de juryleden. Geen natuurtalent. Ondanks dat het niet al te zuiver is, vinden Elsinga en van Leer „het ook leuk.” En dat is ook wat waard.



Volgens mij krijgen die nepperds de opdracht om extra vals te zingen. Zó slecht zingt echt niemand. #ICanSeeYourVoice #ICSYV — Susanne (@suusonline) August 31, 2022



Ja #marieke heeft het alweer gelijk bij de eerste fout bij #icanseeyourvoice

Ze kan beter stoppen met voorspellen 😂😂😂 — ANITA 🎄💋🌎♍️ (@baara_a) August 31, 2022



Ik moet altijd veels te hard lachen om het vals zingen. #ICanSeeYourVoice — Pourettes (@Pourettes1) August 31, 2022

De aflevering van I Can See Your Voice is te zien op Videoland.