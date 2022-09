Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oekraïense vluchtelingenstroom blijft aanhouden: ‘Zal niet zo tijdelijk zijn’

We moeten ons voorbereiden op een langetermijnopvang van Oekraïense vluchtelingen in plaats van tijdelijke crisisopvang. Dat stelt instituut Clingendael in een vandaag verschenen publicatie. Volgens de onderzoeksinstelling zijn er aanwijzingen dat de opvang „niet zo tijdelijk zal zijn” en dat „het aantal Oekraïense vluchtelingen waarschijnlijk nog toeneemt” in EU-landen.

Met de „aanhoudende Oekraïense vluchtelingenstroom” staat Europa volgens Clingendael „voor de grootste opvang- en beschermingsopdracht op haar eigen continent sinds de Tweede Wereldoorlog”. Om te voorkomen dat asielsystemen overbelast zouden raken werd via een richtlijn bepaald dat deze vluchtelingen hier tijdelijk mogen blijven, toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en dat minderjarigen onderwijs krijgen.

‘Opvang niet zo tijdelijk’

Volgens de deskundigen wijzen enkele factoren er echter op dat de opvang niet zo tijdelijk zal zijn. Wat betreft het verloop van de strijd tussen Oekraïne en Rusland neemt de kans op een langdurige strijd toe. Verder voorziet Clingendael dat meer vluchtelingen vanuit buurlanden van Oekraïne zoals Roemenië en Hongarije naar de EU zullen emigreren omdat hier betere economische perspectieven zijn.

Daarnaast wijst het instituut erop dat voor de oorlog al één op vier Oekraïners wilde migreren. „Vrouwen en kinderen zijn minder geneigd terug te keren naarmate ze langer in het buitenland verblijven”, is de inschatting van de experts. Zij geven het advies aan beleidsmakers om rekening te houden met dit scenario waardoor niet langer sprake zal zijn van „crisisbeheersing” maar we moeten gaan denken aan „maatschappelijke deelname” van miljoenen vluchtelingen.

Bijna 7 miljoen Oekraïners land ontvlucht

Tot nu toe zijn in totaal bijna 7 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht en hebben bijna 4 miljoen ontheemden zich geregistreerd voor tijdelijke bescherming. Ongeveer een half miljoen Oekraïners hebben zich nog niet geregistreerd en maken gebruik van de regeling waarbij ze drie maanden visumvrij door de Europese Unie kunnen reizen, aldus Clingendael.

Dat Rusland en Oekraïne op een gegeven echt met elkaar om tafel moeten, is iets waar vorige week in Op1 felle discussies over ontstonden. Volgens de in Nederland wonende Oekraïense De Geus-Kovalenko heeft het weinig zin om met Poetin te praten. „Nee, ze praten andere taal. Als je in gesprek blijft, dan veroveren ze de andere provincies”, liet ze weten.

NAVO-topman David van Weel daarentegen zei dat een overleg er uiteindelijk inderdaad wel moet komen. „Elk conflict, zelfs de Tweede Wereldoorlog, is geëindigd in politiek overleg. De vraag is alleen wanneer beide partijen denken dat de oplossing daarin gevonden kan worden.”