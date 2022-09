Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Teleurstellend lage kijkcijfers voor Humberto Tan, maar kijkers zijn wel positief

Een teleurstellende avond voor Humberto Tan. De kijkcijfers van de vuurdoop van zijn talkshow Humberto Op Zaterdag vielen vies tegen. Het programma was de grote verliezer van de zaterdagavond. De presentator reageert via Instagram op de lage kijkcijfers.

De talkshow trok een schamele 297.000 kijkers naar RTL 4, meldde Stichting KijkOnderzoek (SKO). Saillant detail: Lachen Om Home Video’s trok meer kijkers.

Tan laat op Instagram weten niet blij te zijn met de cijfers, maar hij prijst wel de sfeer van het programma. „Niet de score (14.9%, 297k) waar we blij van worden. Maar wij, het team, werden wel blij van de sfeer en structuur van het programma. Vanavond wéér en volgende week ook weer. Keep pushing zou Max Verstappen zeggen”, schrijft hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Humberto Tan ‘minder zelfverzekerd’ dan voorheen

Humberto is sinds januari 2021 op de buis bij RTL. Het programma was eerst nog alleen op de zondagavond te zien. Lage kijkcijfers zijn een gevoelig punt voor Tan, die jarenlang presentator van RTL Night was. Het programma werd mede dankzij hem een groot succes en Tan werd beschouwd als de talkshowkoning. Daar kwam een einde aan toen de kijkcijfers daalden en Tan werd ingewisseld door Twan Huys – wat er overigens niet voor zorgde dat het tij keerde.

Het gedwongen afscheid is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Eind juli was Tan te gast in Zomergasten en sneed presentatrice Janine Abbring dit onderwerp aan. Hij vertelde dat hij hierdoor een „blauwe plek” opliep in zijn tv-carrière en minder zelfverzekerd is. „Ik heb minder bravoure.” De presentator nam het zichzelf zeker kwalijk dat het programma destijds van de buis ging. „Ik vond dat ik de bal in handen had en ik heb hem laten vallen op de een of andere manier. Dat voelde ik wel.”

Kijkers wel positief over talkshow

Ondanks de lage kijkcijfers zijn de mensen die hebben gekeken wél overwegend positief. Zo schrijft iemand op Twitter: „Eindelijk weer een programma om naar uit te kijken, informatief, sportief, amusant en interessant! Blij je weer te zien!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eindelijk weer een programma om naar uit te kijken, informatief, sportief, amusant en interessant! Blij je weer te zien!#Humberto #humbertoopzondag #Humbertoweekend#humbertoopzaterdag — Leonora Schouwenaars Ravenhorst (@leonoracsr28) September 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gekeken naar #Humberto. Geen spijt daarvan. Opening en slot met cover September van Earth, Wind and Fire mooi en swingend en vond ook item met Danny Ghosen met name goed. — George Hoogervorst (@gfhoogervorst) September 3, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.