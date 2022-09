Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dion overleed plotseling, zijn familie blijft met vraagtekens achter: ‘Heeft hij er zelf een eind aan gemaakt?’

Dream of Californication. Dat nummer staat op het lijf geschreven van Dion van Diepen. In 2011 verhuisde hij naar Californië voor de liefde. Hij voelt zich thuis in de Verenigde Staten, maar kent ook donkere momenten. In het BNNVARA-programma Break Free reist zijn broer Rutger naar Californië om antwoorden te vinden.

Op een klassieke Harley motor rijdt Rutger langs de California State Route Nr 1, een legendarische snelweg langs de westkust. De twee broers zouden bij een volgend bezoek van Rutger de route gaan rijden, maar daar is het helaas nooit meer van gekomen. Dus rijdt Rutger in Break Free de route alsnog om zijn broer te eren. In het indrukwekkende programma zien we wekelijks het verhaal van een avontuurlijk persoon, die in het buitenland – vaak tijdens een reis – is overleden. Vorige week hoorden we het verhaal van Charmayne, die omkwam tijdens een reis in Vietnam.

Portret van de avontuurlijke Dion in Break Free

Tijdens de reis die Rutger maakt, zoekt hij ook de partner van Dion op, Adrienna. Zij hebben elkaar leren kennen op reis in Thailand. Ondanks het leeftijdverschil van 17 jaar, zijn de twee dol op elkaar en verhuist Dion naar Huntington Beach om daar een leven op te bouwen met Adrienna. „Voor ons was het leeftijdsverschil nooit een probleem”, vertelt de Amerikaanse. „Ik vond het leuk dat hij het leven nog ontdekte en er zo van genoot.”

Terwijl Rutger en Adrienna langs de boulevard lopen van Huntington Beach, passeren de surfers en skateboarders. Het is een relaxte plek, waar Dion zich thuis voelt. Maar toch heeft zijn broer het gevoel dat hij eenzaam was. Omdat Dion in het verleden met mentale problematiek heeft gekampt, voelt zijn broer dat er meer is.

Eenzaamheid en filmproducties

„Ik denk dat Dion je wel miste. Maar dat is logisch”, vertelt Adrienna. „Volgens mij voelde hij zich nooit eenzaam. Hij paste zich snel aan Amerika aan. Mensen gaan hier graag hun eigen gang. Er is niet echt een hechte gemeenschap. Ze laten je gewoon jezelf zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als Duitse soldaat is Dion te vinden in de film Fury met Brad Pitt. Maar daar stopt het niet bij. „Hij werd vaak voor ‘Germaanse’ rollen gecast”, vertelt Adrienna. „Ik vond het ontzettend leuk om hem in die outfits te zien. Het ware lange dagen. Zeker met films als Captain Marvel. Hij zat uren in de make-up.”

Het stel besluit te gaan trouwen en een paar weken later is de bruiloft al zover. Rutger wist niks af van die trouwplannen. „Waren er getuigen?”, vraagt hij aan Adrienna. „Ja, mijn zus was erbij”, vertelt ze. „We waren verliefd. Dus waarom niet? De volgende stap was om een zeilboot te kopen en naar Tahiti te gaan.”

„Ik heb me weleens afgevraagd of hij oud zou worden”, vertelt Rutger. „Zou hem niet een keer in die roekeloosheid wat overkomen?”

‘Hij voelde zich gevangen in zijn lichaam’

Het laatste avontuur van de twee broers was in Yosemite. Toch blijven zijn mentale problemen hem achtervolgen. „Het ging in episodes dat hij de realiteit verloor”, vertelt Rutger. Als hij aan Adrienna vraagt hoe zijn mentale staat ervoor stond in zijn laatste weken, heeft ze duidelijk moeite om erover te praten. „Ik maakte me constant zorgen om hem vanwege z’n problemen op het eind”, vertelt ze.

In de laatste weken voor zijn dood, kampt Dion met fysieke en mentale problemen. Zijn maag kan bepaald voedsel niet verdragen. „Hij zei dat hij zich gevangen voelde in z’n lichaam”, vertelt Adrienna. Om de ziektekosten van Dion te kunnen betalen, neemt Adrienna een baan ver van huis, waardoor ze niet meer iedere nacht met elkaar doorbrengen. „Hij was heel teruggetrokken op het laatst. Hij was voortdurend aan het denken.” Ook de marihuana die Dion rookte, hielp hem niet.

‘Wat is hier in vredesnaam gebeurd?’

„Ik ben een paar keer zwanger geweest”, vertelt Adrienna. „Maar het ging iedere keer niet goed.” Dat de twee moeilijk kinderen kunnen krijgen, is iets wat Dion zwaar valt.

Dan krijgen de moeder van Dion en zijn broer de dag voor zijn overlijden emotionele berichtjes. „Die voelden als afscheid”, vertelt Rutger. Vlak voor zijn dood ging Dion naar een sportschool om daar baantjes te trekken. Als hij naar huis loopt, wordt hij midden op de weg door een auto geschept. Hij is op slag dood. „Wat is hier in vredesnaam gebeurd?”, vraagt zijn broer zich af. Heeft hij er zelf een einde aangemaakt? Of heeft hij de auto niet gehoord omdat hij muziek luisterde? „Ik heb levenslang gekregen met die vraag”, vertelt Rutger.

Iets wat Rutger graag wil, is zijn broer eren. Dat doet hij door al zijn avonturen te schetsen, maar ook met de moeilijkheden die hij heeft moeten doorstaan. „Het is zo’n lieve jongen, echt een pareltje wat dat betreft. Daarom hoop ik ook dat hij nu de rust heeft gevonden.”

Break Free is terug te kijken op NPO.