Formule 1 gratis kijken: dit zijn de beste livestreams

Nieuw jaar, nieuw Formule 1-seizoen. Hoe gaat Max Verstappen in 2022 zijn wereldtitel verdedigen? En een even belangrijke vraag: waar kijk je de F1 als je geen ViaPlay of Ziggo hebt? In dit artikel leggen we uit hoe je (gratis) Formule 1 livestreams kunt kijken.

Tip: onze nieuwe favoriet is Stream2Watch.

Waar er in 2022 binnen de Formule 1 nieuwe regels en auto’s zijn, heeft de kijker er minstens evenveel opties bijgekregen. Nieuwe streamingdiensten, andere abonnementen en meer kosten.

ViaPlay (via Ziggo/KPN) of F1 TV Pro

ViaPlay heeft sinds 2022 de uitzendrechten op de Formule 1. Lees wat de abonnementskosten zijn en hoe je een account deelt. Je kunt ViaPlay overigens met korting kijken via Ziggo en KPN. Ziggo blijft op zijn eigen kanaal programma’s rond de Formule 1 uitzenden.

Er is ook een goedkoper alternatief om te streamen: F1 TV Pro, vanaf het seizoen in 2022 met Nederlands commentaar. Bij deze streamingdienst kun je bijvoorbeeld ook zelf wisselen tussen onboard camera’s.

Grand Prix van Zandvoort op de NOS

Voor de Formula 1 Dutch Grand Prix 2021 in Zandvoort hoef je geen abonnement te hebben en ook niet moeilijk te doen met korrelige streams. Dit spektakel wordt in 2022 gratis en voor niets uitgezonden op de NOS.

Gratis Formule 1-streams

Geen Viaplay of ander abonnement? Dan kom je in het grijze gebied van livestreams. Dat zijn gratis online uitzendingen van Formule 1-races, vaak illegaal door de streamer opgenomen. De kwaliteit ligt met 480p tot 720p iets lager dan dat je gewend bent, maar het is zeker goed te doen.

De FIA doet er alles aan om die streams zo snel mogelijk offline te halen, dus het kan zomaar zijn dat je halverwege de Grand Prix opeens alsnog moet wisselen. Mits je daar vrede mee hebt, zijn streams een prima alternatief. Dit zijn de beste bronnen voor gratis livestreams. We linken door naar de websites, die legaal zijn. De streams zelf zijn officieel natuurlijk niet legaal.

🌍 Bekijk hier het volledige up-to-date overzicht van de beste manieren om online Formule 1 te kijken in het buitenland.

Stream2watch

Onze nieuwe favoriet, want altijd goede kwaliteit. Naast gratis F1-streams vind je hier ook zo’n beetje alle andere sporten. De link verandert nogal eens. Mocht de link niet werken, dan tik je gewoon Stream2Watch in op Google.

He’s Goal

Kies voor Formule 1, en klik vervolgens op de actuele link. Zorg dat je op het rode kruisje klikt om de stream te beginnen.

CricHD

De kwaliteit ligt op CricHD iets hoger dan op He’s Goal, maar de website ligt er wel vaker uit. Mooie bonus: je kunt naast de prestaties van Max Verstappen ook prima voetbal kijken via deze site.

TotalSportek

TotalSportek is iets toegankelijker, omdat er per GP wordt uitgelegd hoe het gratis streamen werkt. Bovendien zijn deze streams zeer stabiel, al is de kwaliteit soms even slikken.

Formula 1 Live Streams

Prima overzicht met (gratis) live streams.

Nog meer livestream-opties

Werken de bovenstaande links niet, of valt de kwaliteit tegen? We zetten nog wat populaire sites voor je op een rijtje:

F1-streams alleen te zien met VPN

Mocht dit allemaal nog steeds niet lukken, dan zijn er ook nog een paar goede gratis Formule 1-livestreams die je alleen via een VPN kunt bekijken. Een overzicht.