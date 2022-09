Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers gecharmeerd van ‘sympathieke zoon’ in Steenrijk straatarm

Een kamer om in te biljarten, een privébioscoop én een walk-in closet. In de villa van het vermogende stel Wim en Saartje is dat de werkelijkheid. In de nieuwe aflevering van Steenrijk, Straatarm laten de energieverkoper en planner hun huis vol trots zien. Maar zoals altijd is er ook een gezin dat het minder breed heeft.

De familie Van Ree uit het Friese Sneek moet het namelijk doen met 90 euro per week. In het verleden hebben de twee schulden opgebouwd, maar die hebben ze inmiddels afbetaald. „We zitten elke maand wel te puzzelen met het geld”, vertelt Trijntje, de moeder van het gezin. Dat het gezin het niet breed heeft, voelen ook de kinderen. Zo zou dochter Klazina graag op paardrijles willen. „Ik vind het stom, want mijn andere vriendinnetjes zitten er wel op”, vertelt ze.

Emotionele rollercoaster in Steenrijk, Straatarm

Om toch wat extra geld bij te verdienen, hebben beide kinderen een bijbaan. Zo heeft Klazina een krantenwijk en werkt Jan Thijs, naast zijn opleiding, in een fastfoodrestaurant. Om toch nog leuke dingen te kunnen doen met het gezin, trakteert Jan Thijs zijn ouders op een uitje. „Mijn ouders kunnen niet altijd alles betalen. Dus dan zijn we gaan schaatsen en dacht ik, dan zijn we wel leuk weg”, vertelt de zoon.

Dat Jan Thijs de kosten op zich neemt voor een gezinsuitje, vindt Trijntje maar pijnlijk. „Dat vind ik heel erg moeilijk. Ik wil niet op zijn geld zitten. Dat doet me erg zeer.”

Een droom die uitkomt

Als de twee gezinnen van huis ruilen, moet de vermogende Wim wel even slikken. „Dit grijpt me toch wel naar de keel. Als je zo binnenkomt in iemand anders zijn leven en je ziet dat ze moeten rondkomen met zo weinig middelen, dan doet dat wel iets met mij.”

Voor de familie Van Ree is de huizenruil ook een emotionele rollercoaster. Als Jan Thijs hoort dat hij naar het race circuit mag, kan hij zijn geluk niet op. Het is een droom die uitkomt. „Het was echt gaaf. We hebben de hele tijd vol gas gegeven”, zegt hij met een grijns op zijn gezicht. „Dat was echt heel vet!”

‘Wat een lieve jongeman’

Niet alleen moeder Van Ree gunt het haar zoon om in een snelle auto te kunnen rijden, ook kijkers van Steenrijk, Straatarm vinden het fijn om hem zo gelukkig te zien. „Wat een lieve jongeman”, klinkt het op Twitter. „Hij is goud waard!”

Dat de twee gezinnen elkaar een cadeau geven, vinden kijkers van het programma ook geweldig. Als de familie Van Ree een waardebon overhandigd krijgt van hun favoriete Chinese restaurant, schieten de twee vol. Maar ook Wim een Saartje krijgen een cadeau: een schilderij van een ijsvogel. En dat maakt de aflevering compleet.



De aflevering van Steenrijk, straatarm is terug te zien via deze link.