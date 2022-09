Maarten van Rossem: ‘De asielcrisis is door de Nederlandse overheid zelf veroorzaakt’

‘Er is sprake van een dodelijke combinatie van onwil en onkunde’

„Ik vind het heel cynisch dat de VVD een zelf veroorzaakte crisis aangrijpt om het allemaal nog veel schraler en onmenselijker te maken dan het al is. Dat gebeurde met de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moira ook. Wij zouden daar een x aantal kinderen van naar Nederland halen, maar dat mocht niet bovenop de vijfhonderd die we al toegezegd hadden. Zo gebruikt de VVD in de onderhandeling elk probleem als onderhandelingspositie om er nog verder hun zin in te krijgen.

Als politiek adviseur van PvdA-politicus Lodewijk Asscher heb ik rond 2015, toen we hier echt een forse instroom van asielzoekers hadden, meegemaakt dat we er wel in slaagden om grote aantallen in korte tijd op een beschaafde manier in het hele land op te vangen. Wat mij betreft is er nu echt sprake van een dodelijke combinatie van onwil en onkunde. Nu hebben ze dat aangegrepen om het nog schraler te maken dan het al was: er wordt getornd aan Europese overeenkomsten – de Turkijedeal waarin we hebben afgesproken dat iedereen zijn portie neemt – en de gezinshereniging. We zoeken heel erg de randen op van wat mag. Ik ben het dus niet eens met de stelling.”

‘In 2015 was er veel meer bereidheid van gemeenten om hun deel op te pikken’

„Ter Apel is een hele grote opvanglocatie. Dat is misschien wel lekker efficiënt, maar daar wordt niemand gelukkig van: niet de gemeente en niet de asielzoekers. Voor Nederland en Europa geldt dat iedereen erbij is gebaat dat iedereen een beetje doet. Nederland moet zich realiseren hoe afhankelijk het is van de Europese solidariteit. Die moeten wij niet opzeggen maar koesteren. De Turkijedeal gaat er om dat iedereen zijn deel doet. Daar zit ook een ondergrens aan. Als je overal opvangcentra van 20 man doet, is dat ook veel te duur en ingewikkeld.

Als je terugkijkt naar 2015: toen hadden we een aantal grote plekken waar je binnenstroomde. Dan was het de bedoeling dat je van daaruit zo snel mogelijk naar een kleinere plek ging waar je zelf kon koken en iets van een normaal gezinsleven kon leiden. Zo’n oplossing werkt goed en is voor iedereen beter.

In 2015 hadden we geen wet nodig waardoor gemeenten gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Toen was er veel meer bereidheid van gemeenten om hun deel op te pikken. Nu hebben we wel zo’n wet nodig, maar daaraan zie je wel dat de gunfactor van dit kabinet bij de gemeenten er niet is. Dat is iets wat het kabinet zelf gezaaid heeft.”