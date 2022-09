Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3 redenen waarom skigebied Val Gardena in de zomer eigenlijk nog veel leuker is

Op pak ‘m beet een uurtje rijden van de Oostenrijkse grens, ligt het Italiaanse Val Gardena. Deze regio in de Dolomieten zal bij sommige Nederlanders bekend in de oren klinken als één van de meest mooie skigebieden in Europa, maar Metro mocht ontdekken dat Val Gardena in de lente en zomer ook ontzettend veel te bieden heeft.

Prachtige natuur, 500 kilometer aan hiking trails en heerlijk lang tafelen: Val Gardena heeft het allemaal.

Redenen om Val Gardena in de lente en zomer te bezoeken

Hieronder delen we waarom Val Gardena in de Dolomieten zeker de moeite waard is om in de lente en zomer te bezoeken en waarom het misschien zelfs stiekem nog leuker is ook.

De panorama’s zijn fenomenaal

Tijdens een hike door Val Gardena waan je je even in een Windows-achtergrond. De groene bergweides en de kenmerkende steile lichtgrijze bergen zijn fenomenaal en de rondlopende koeien, inclusief klinkende bel onder hun nek, maken het plaatje compleet.

Het is bijna niet in woorden uit te drukken hoe spectaculair de natuur en de panorama’s zijn, daarvoor moet je het eigenlijk zelf meemaken. Dat zeggen we niet zomaar: de Dolomieten zijn niet voor niets in 2009 UNESCO Werelderfgoed geworden.

Zeker rond deze tijd van het jaar kunnen natuurliefhebbers hun hart ophalen. Verschillende locals drukten ons op het hart dat half mei tot half juli eigenlijk hun favoriete tijd van het jaar is. Hoewel de zon vaak schijnt (zo’n 300 dagen per jaar in Val Gardena), is de temperatuur niet te heet. Daarnaast is het nu een stuk rustiger in het gebied en kom je op een zondagse hike vooral locals tegen. Bovendien staan de bloemen en planten in volle bloei en wordt de natuur zo mogelijk nog mooier.

Het is een hiking walhalla

We noemden al even dat Val Gardena bij sommigen wel bekend zal zijn als skigebied, maar dat doet de regio wat ons betreft te kort. In de zomer kunnen we het met recht een hiking walhalla noemen. Met 500 kilometer aan hiking trails is er genoeg om je ogen bij uit te kijken.

Je kuiten ga je sowieso gebruiken en je zal gegarandeerd buiten adem raken; je bent immers in de bergen. Toch kan je de hike zo uitdagend maken als je zelf wil. Kies bijvoorbeeld voor een hike rond de Sella Group, waar je zo een dag zoet mee bent. Of laat je door een gondola hoog in de bergen meenemen en hike op eigen tempo naar één van de vele baita’s (berghutten) om je met een welverdiend biertje in een stoel te laten zakken – met uitzicht op de bergen.

De hike door de Vallunga vallei is goed te doen (ideaal voor de dag na een intensieve hike of als je bijvoorbeeld kinderen bij je hebt), maar dat betekent niet dat je hoeft in te leveren op de schoonheid van de Dolomieten. Door de machtige steile bergen aan weerskanten van de vallei realiseer je je even hoe klein je bent. En als je goed oplet, zie je wellicht een adelaar voorbij vliegen. Meer informatie over de hike vind je hier. Er zijn daarnaast nog genoeg andere mooie hikes die je wil proberen.

Als je fan bent van mountainbiken, ben je in Val Gardena ook op de juiste plek. Ook hierbij maak je het zo uitdagend als je zelf wil. Fiets bijvoorbeeld door het prachtige dal Vallunga of ga voor wat meer adrenaline met de Sellaronda MTB-route. Omdat we in Nederland zelfs amper heuvels kennen, is een elektrische MTB in de bergen wat ons betreft geen overbodige luxe.

🚲 Sellaronda Bike Day Metro’s Tessa deed mee aan de Sellaronda Bike Day, een fietstocht van 53 kilometer en 1.600 meter hoogteverschil, waarbij de wegen afgesloten zijn voor auto’s. Uit eigen ervaring weet ze daarom dat het zelfs op een elektrische fiets flink aanpoten is (en dat je op het asfalt hard kunt vallen… Draag dus altijd een helm en zorg voor een gids als je niet ervaren bent!).

Samensmeltende culturen betekent best of both worlds

Bij outdooractiviteiten als hiken en mountainbiken kun je wel wat koolhydraten gebruiken en in Val Gardena kom je zeker aan je trekken. Het unieke aan dit gebied is dat er drie culturen samensmelten. Dat is niet alleen te merken aan de combinatie van Italiaans, Duits en Ladijns dat er gesproken wordt, maar ook aan de keuken van de restaurants en baita’s.

Naast typische Tiroolse gerechten als Kaiserschmarrn en schnitzel, kun je er natuurlijk ook terecht voor een heerlijke pasta of een andere Italiaanse delicatesse. In Val Gardena komen eigenlijk het Mediterrane leven en de bergen samen: best of both worlds noemen we dat.

Wat je moet weten over Val Gardena

Het uitgangspunt van je trip naar Val Gardena, zal één van de drie pittoreske dorpjes worden in de vallei: S. Cristina, Ortisei of Selva. Hotels vind je er in overvloed. Alleen al in Selva zijn er op Booking bijvoorbeeld 204 accomodaties te vinden. Ter vergelijking: het stadje kent zo’n 2.570 inwoners.

💶 Heb je wat meer budget? Heb je wat meer budget voor je vakantie? Ga dan voor een hotel met een wellness. Na een actieve dag zal je lichaam je daar dankbaar voor zijn. Metro verbleef in Hotel Tyrol in Selva. Een hotel in Tiroolse stijl (met veel hout) maar wel met een dosis luxe. Na een bezoekje aan de sauna en een plons in het zwembad, is het hoog tijd voor een Veneziano (de originele Aperol Spritz).

Het authentieke Ortisei is het eerste dopje dat je tegenkomt als je de kronkelige bergwegen naar Val Gardena hebt getrotseerd. Hier kun je ook leuk uit eten in een Italiaanse bistro, winkelen in boetiekjes en ondertussen blijven genieten van de omliggende bergtoppen.

Met de auto rijd je overigens in zo’n 10 tot 12 uur naar Val Gardena. Liever vliegen? Vlieg dan naar Innsbruck (1,5 uur rijden naar Val Gardena) of Verona (2 uur rijden).

Benieuwd naar meer reis-inspiratie? Klik hier voor al onze reisverhalen.