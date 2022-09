Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verdrietige en mooie woorden uit hele wereld na overlijden queen Elizabeth

Verdrietige woorden. Mooie woorden. Ze stromen vanavond vanuit de hele wereld massaal binnen na het overlijden van queen Elizabeth van Groot-Brittannië.

Elizabeth werd 96 en regeerde in haar lange leven maar liefst 70 jaar. Zij overleed vandaag op Balmoral Castle, haar vakantieadres. Familieleden van de koningin, politieke kopstukken, koningshuizen, bekend en onbekend: overal wordt op de dood van The Queen gereageerd. In dit artikel lees je verdrietige en lovende reacties van zeer bekende mensen en zij die dicht bij de koningin stonden.

Queen Elizabeth gekoesterde vorst, geliefde moeder

Natuurlijk te beginnen met haar opvolger, Prins Charles. Ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima (is op reis naar Amerika) en premier Mark Rutte lieten snel van zich horen.

Prins Charles

De familie van koningin Elizabeth rouwt om een „gekoesterde vorst en een geliefde moeder”. In een verklaring laat de nieuwe koning Charles weten dat het overlijden van zijn moeder „een moment van het grootste verdriet” is. „We rouwen diep om het overlijden van een geliefde vorst en een zeer geliefde moeder. Ik weet dat haar verlies diep gevoeld zal worden in het hele land, het rijk en de Gemenebest, en door talloze mensen over de hele wereld”, schrijft de koning. „Tijdens deze periode van rouw en verandering worden mijn familie en ik gesteund en getroost door het respect en de genegenheid waarmee de koningin zo werd geliefd.”

Charles is door het overlijden van zijn moeder automatisch koning geworden. Zijn vrouw Camilla is koningin-gemalin.



The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Volodimir Zelenski

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt dat hij „met diep verdriet” heeft gehoord dat de Britse koningin is overleden. „Namens het Oekraïense volk brengen wij ons oprechte medeleven over aan de Britse koninklijke familie, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest om dit onherstelbare verlies. Onze gedachten en gebeden zijn bij jullie”, meldt de president. Groot-Brittannië is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland.



It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Na Elizabeth: God save the King

Liz Truss

De Britse Premier Liz Truss, die dinsdag nog in deze functie nog werd aangesteld door The Queen, heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van de koningin. „We zijn allemaal ondersteboven door de dood van Queen Elizabeth. Ons land is gegroeid en tot bloei gekomen onder haar. Zij was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië werd gebouwd. Het is een grote schok voor het volk en de wereld. Haar geest zal blijven”, zei Truss in een toespraak op televisie.

Truss noemde de vorstin een bron van inspiratie voor haar persoonlijk. „Ze was een voorbeeld voor ons allen. Ze beroerde de levens van miljoenen overal in de wereld. Het is een dag van groot verlies, maar de nalatenschap van koningin Elizabeth is groot. We zullen nader tot elkaar komen in de moeilijke dagen die voor ons liggen om haar leven en dienstbaarheid te prijzen.” Truss richtte de aandacht vervolgens op de troonopvolger. „De kroon gaat nu door naar koning Charles III. We luiden een nieuw tijdperk in in de geschiedenis van ons geweldige land. We moeten nu de handen ineen slaan en Charles steunen en onze loyaliteit en toewijding tonen. God save the King.”



Her Majesty Queen Elizabeth II pic.twitter.com/Acp3xy5kH4 — Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn koningin Elizabeth „intens dankbaar voor de hechte vriendschap waaraan de koningin zo’n onvergetelijke bijdrage heeft geleverd”. Dat laten het koningspaar en prinses Beatrix weten in een verklaring. „Met diep respect en grote affectie gedenken wij Koningin Elizabeth II. Standvastig en wijs stelde zij haar lange leven in dienst van het Britse volk. Wij voelen ons sterk verbonden met het Verenigd Koninkrijk en met de Koninklijke Familie en delen in hun verdriet”, luidt het statement van de Nederlandse koninklijke familie.



Reactie van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix op het overlijden van Koningin Elizabeth II:https://t.co/ROpxQ4CYut pic.twitter.com/GeVc7bOGHM — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) September 8, 2022

Dood Elizabeth ‘verdrietigste dag van ons land’

Boris Johnson

Ook Boris Johnson, tot gisteren premier van het Verenigd Koninkrijk, is bedroefd door het overlijden van koningin Elizabeth II. „Ze leek zo tijdloos en zo prachtig dat ik vrees dat we begonnen te geloven, als kinderen, dat ze gewoon zou blijven doorgaan”, meldt Johnson. Hij noemt haar heengaan „de verdrietigste dag van ons land”. Johnson zegt dat „golf na golf van verdriet over de wereld spoelt” en voegt eraan toe: „Pas als we worden geconfronteerd met de werkelijkheid van het verlies, begrijpen we pas echt wat we hebben verloren. Nu beseffen we pas hoeveel ze voor ons betekende, hoeveel ze voor ons deed, hoeveel ze van ons hield.” Volgens de oud-premier nemen miljoenen mensen een moment pauze om te denken „aan koningin Elizabeth, aan het heldere, schitterende licht dat nu is gedoofd”.



Statement on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II (1/3) pic.twitter.com/kDN6cW8Njp — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 8, 2022

Mark Rutte

Premier Mark Rutte roemt de overleden Britse koningin Elizabeth als „baken van rust en stabiliteit” voor haar land en de wereld. Namens het kabinet heeft Rutte „diepe gevoelens van medeleven” overgebracht aan de nieuwe premier Liz Truss. „De baken van rust en stabiliteit was er altijd, hoe hoog de golven van de geschiedenis soms ook waren”, schrijft Rutte in een verklaring.

Nederland herdenkt met het “diepste respect” de koningin, schrijft de premier. Zij combineerde volgens Rutte “plichtsgevoel en standvastigheid met lichtheid en humor. Met de karaktervolle invulling van haar zware taak, maakte zij indruk op iedereen die haar ontmoette”.



‘Elizabeth ongeëvenaard waardig’

Joe Biden

„De koningin was meer dan een monarch. Ze definieerde een tijdperk”, zegt de Amerikaanse president Joe Biden over de „staatsvrouw van ongeëvenaarde waardigheid en standvastigheid, die de fundamentele alliantie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten verdiepte”. Elizabeth ontmoette in haar leven veertien Amerikaanse presidenten. „Vandaag zijn de gedachten en gebeden van mensen in de hele Verenigde Staten bij de mensen van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest in hun verdriet”, aldus Biden en zijn vrouw Jill in een verklaring. „We betuigen ons diepste medeleven aan de koninklijke familie.”

„In een wereld van constante verandering was ze een stabiele aanwezigheid en een bron van troost en trots voor generaties Britten, onder wie velen die hun land nooit zonder haar hebben gekend”, vervolgt Biden. „Door vriendschap en respect te tonen aan nieuwe onafhankelijke naties over de hele wereld, verhief ze de zaak van vrijheid en koesterde ze duurzame banden die hielpen het Gemenebest, waar ze zo veel van hield, te versterken tot een gemeenschap die vrede en gedeelde waarden bevordert.”



Our statement on the death of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/0n7pmVVg2w — President Biden (@POTUS) September 8, 2022

Nicola Sturgeon

De dood van koningin Elizabeth is „een diep triest moment voor het Verenigd Koninkrijk, het Gemenebest en de wereld”, zei de Schotse leider Nicola Sturgeon, die pleit voor de onafhankelijkheid van Schotland. „Haar leven was er een van buitengewone toewijding en dienstbaarheid. Namens de bevolking van Schotland betuig ik mijn diepste medeleven aan de koning en de koninklijke familie.”



'Scotland loved, respected and admired her.' Nicola Sturgeon has paid tribute to Queen Elizabeth. https://t.co/SQzyRU1dYF pic.twitter.com/aTdHAGiEB9 — STV News (@STVNews) September 8, 2022

‘Elizabeth constant aanwezig in ons leven’

Justin Trudeau

De Canadese premier Justin Trudeau laat weten „met pijn in het hart” te hebben vernomen van het „overlijden van de langst regerende soeverein van Canada”. „Ze was een constante aanwezigheid in ons leven – en haar dienstbaarheid aan de Canadezen zal voor altijd een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van ons land blijven.” Volgens Trudeau zullen Canadezen zich de „de wijsheid, het medeleven en de warmte” van de koningin „herinneren en koesteren”. De Britse vorst is nog altijd het officiële staatshoofd van Canada.



My thoughts, and the thoughts of Canadians across the country, are with Her Majesty Queen Elizabeth II at this time. We’re wishing her well, and sending our best to the Royal Family. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022

Emmanuel Macron

De Franse president Emmanuel Macron heeft via Twitter verklaard dat koningin Elizabeth II de continuïteit en de eenheid van de Britse natie belichaamde gedurende meer dan 70 jaar. „Ik herinner me haar als een vriendin van Frankrijk, een aardige koningin die een blijvende indruk heeft achtergelaten op haar land en haar eeuw.”



