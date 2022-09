Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit Was Het Nieuws grapt over Glennis Grace in Ter Apel: ‘Was er eerder dan de koning’

Dit Was Het Nieuws is sinds gisteravond terug op de buis. In de aftrap van het nieuwe seizoen mocht het onderwerp dat het nieuws al weken domineert niet ontbreken: de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

In het programma op NPO 1 legt Harm Edens samen met teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek het nieuws onder een satirische loep. Presentator en schrijver Splinter Chabot en sportverslaggever Jeroen Grueter waren te gast in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

Chabot in Dit Was Het Nieuws: ‘Situatie in Ter Apel doet pijn’

Chabot is verbolgen over de schrijnende situatie in Ter Apel. „Meestal zit ik niet om woorden verlegen, maar dit is zo triest. Dat dit in Nederland gebeurt. Het kabinet hobbelt van crisis naar crisis. Het doet echt pijn”, vertelt hij. „Die mensen hebben hulp nodig en het is één grote teringzooi, als je het even plat op z’n Haags zegt.”

Afgelopen dinsdag zette Op1 een halve tv-studio bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op om de uitzending daar uit te zenden. Dat deed flink wat stof opwaaien. Ook hier wordt een klein sneertje uitgedeeld aan Op1, al is dat natuurlijk wel – in typische Dit Was Het Nieuws-stijl – op grappende wijze. Pannekoek: „Misschien is dit het goede moment om aan de kijker te melden dat wij ook opnemen vanuit Ter Apel, maar dat je dat door het decor niet ziet. Maar hierachter staan ze. Hier slaapt er één, hello, welcome! Dit doen we ook al vijftien jaar. Gewoon goedkope arbeidskrachten.”

Weer op serieuzere noot: „Wat zou wel de juiste manier zijn om hier mee om te gaan?”, vraagt Pannekoek aan Chabot. „Een beetje leiderschap zou niet verkeerd zijn. Er zijn zoveel crises, dan kan Rutte best wel een beetje de kar gaan trekken. Nu lijkt er dan iets opgelost te worden. Maar een slaapplek en een beetje behoorlijk naar de wc te kunnen gaan, dat zijn toch wel de minimale basisbehoeftes.”

Over de zin en onzin van het brengen van spullen naar Ter Apel

Ook Glennis Grace krijgt ervan langs in het programma. De zangeres deelde afgelopen zondag spullen uit bij het aanmeldcentrum, maar dat werd haar niet in dank afgenomen door het Rode Kruis en MiGreat. Volgens de hulporganisaties is het niet handig om ongeorganiseerd te werk gaan. Ook beschuldigden volgers haar dat ze alleen uit is op aandacht. Van der Wal: „Ik denk wel dat je je als maatschappij moet afvragen wat voor maatschappij je bent als er een probleem is waar Glennis Grace eerder is dan de koning. Kijk, Glennis Grace is wel gegaan, ik ben niet gegaan. Dat is 1-0 voor Glennis Grace. Aan de andere kant: ik heb nog nooit een finale van America’s Got Talent verloren. Dus dat is weer 1-1.”

De heren nemen het uiteindelijk wel voor Grace op. Van der Wal: „Die krijgt dan kritiek van: ze brengt allemaal spullen die helemaal niet nodig zijn en op de verkeerde moment. Maar dat is wel omdat de overheid het echt letterlijk allemaal maar op zijn beloop laat.” Grueter is het daarmee eens. „We lachen om Glennis Grace, maar ik vind er ergens ook wel iets voor te zeggen dat iemand de moeite neemt om allerlei met spullen daarheen te rijden.”

Pannekoek brengt daar tegenin dat het offer niet daar naartoe rijden en spullen afleveren is, maar welke buurten en gemeenschappen bereid zijn om mensen op te nemen. „Zodra er wordt gezegd: naast jouw huis komt er een grote kazerne, dan vinden we dat toch allemaal ingewikkelder.” Presentator Edens kan er als Zutphenaar over meepraten. „Het is ook heel gezellig, want Zutphen was spierwit en toen kwamen er een AZC. En die lopen langs mijn huis met zijn allen, heen en terug, die houden van wandelen. Je maakt een praatje. Het is echt een verrijking”, vindt hij.

Je kunt Dit Was Het Nieuws terugkijken via NPO Start.