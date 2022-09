Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jaap Reesema roert publiek én kijkers Beste Zangers tot tranen met Nielson-vertolking

Zowel het publiek als de kijkers van Beste Zangers hield het gisteravond niet droog. Jaap Reesema vertolkte daar Grijs, een nummer dat Nielson over zijn overleden neef schreef.

Beste Zangers is een geliefd televisieprogramma van AVROTROS op NPO1. De presentatie van het programma is in handen van Jan Smit. In iedere aflevering staat een zanger centraal die voor de anderen een lied uitkiest om te zingen.

Dit seizoen brengen Jaap Reesema, Ferdi Bolland, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena, Blanks en Roxeanne Hazes hun zangkunsten ten gehore. Ze reisden voor het programma af naar het Spaanse Sevilla.

Jaap Reesema ontroert in Beste Zangers

In de nieuwste aflevering staat Nielson in de schijnwerpers. De 32-jarige zanger werd bekend nadat hij tien jaar geleden meedeed aan het programma De Beste Singer-Songwriter. Hij won niet, maar scoorde wel een enorme hit met zijn zelfgeschreven nummer Beauty & de Brains.

Twee jaar geleden verloor Nielson zijn neef Nathan aan de gevolgen van acute leukemie. Nathan was een van zijn beste vrienden en de zanger was in diepe rouw na zijn dood. Nielson probeerde het verdriet te verwerken door muziek te maken en schreef onder andere het nummer Grijs. In de aflevering vertelt hij wat Nathan voor jongen was. „Nathan was een zeer levenslustige jongen”, vertelt Nielson. „Ik moet gelijk lachen, dus dat zegt al heel veel. Hij was een jongen die straalde.”

Reesema kreeg de eer om Grijs te vertolken. Presentator Smit vertelt dat iedereen dat lied had willen doen. Reesema snapt dat heel goed en noemt Grijs het allerpuurste liedje. „Die kwam bij mij zo keihard binnen”, geeft hij aan. „Het is zo ongelooflijk puur. Ik merk nu ook wel dat ik wel spannend vind om te doen, omdat-ie voor jou denk ik heel belangrijk is.” Nielson stelt hem gerust. „Het is een heel bijzonder liedje voor me, maar voel niet die spanning Jaap. Ik vind het alleen maar heel dapper en cool dat je dat gaat doen. Ik heb het niet voor niets uitgebracht. Als ik dit niet had gewild, had ik het ook niet op Spotify moeten zetten.”

De zenuwen zitten er dus goed in bij Reesema, maar dat blijkt onnodig. Zijn vertolking bezorgt iedereen in de studio kippenvel. Bij Sarita Lorena en Blanks stromen de tranen al snel over de wangen. Nielson houdt het wél droog, ondanks dat de emoties van zijn gezicht af zijn te lezen. „De tranen zijn op bij mij”, zegt hij daar later over.

Bekijk het indrukwekkende optreden van Reesema hier:

Ook tranendal onder kijkers

Niet alleen in de studio, maar ook op de bank is er een flink potje gehuild. „Ik wil graag de stoere echtgenoot op de bank zijn, maar die Jaap Reesema heeft dat al twee keer verkloot. Wat kan die vent gevoelig zingen”, schrijft iemand op Twitter. Op het sociale medium wordt de loftrompet massaal afgestoken. Niet alleen de zangkunsten van Reesema worden beladen met complimenten, ook het sterke staaltje songwriting van Nielson wordt bejubeld. „Alle kleuren verbleken bij Grijs van Nielson” en „soms zijn er liedjes die precies vertellen wat je voelt en dan zo waanzinnig gevoelig gezongen door Jaap Reesema” wordt er onder andere gezegd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#BesteZangers ik wil graag de stoere echtgenoot op de bank zijn maar die @jaapreesema heeft dat al 2x verkloot voor. Wat kan die vent gevoelig zingen. GRIJS. — PiM (@pimhoekzema) September 2, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Soms zijn er liedjes die precies vertellen wat je voelt #Nielson en dan zo waanzinnig gevoelig gezongen door #JaapReesema #grijs dat je weer even lekker mee kunt huilen #BesteZangers #gemis #rouw #verlies — Krissy (@Krisjesav) (@Krissykrisjesav) September 1, 2022

Beste Zangers is elke donderdag om 20.35 uur te zien. Je kunt de aflevering terugkijken via NPO Start.