Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Huwelijk André Hazes en Monique Westenberg hét hoogtepunt van realityserie’

Over André Hazes zijn we nog niet uitgepraat. Hoewel de zanger in principe lange tijd onder de radar bleef, lijkt het erop dat hij weer terugkeert. En Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds weet één ding zeker, Hazes gaat trouwen met Monique Westenberg. Hun huwelijk wordt hét grote hoogtepunt van de aankomende realityserie.

Het lief en leed van André Hazes blijft ons intrigeren. Zo ook bij jou, aangezien je wederom op dit artikel hebt geklikt. Want er lijkt wel altijd iets te gebeuren rondom de volkszanger. En ja, ook nu is daar een update in de Hazes-soap.

Realityserie over Andre Hazes

Vorige week werd bekend dat Hazes werkt aan een comeback. De zanger zou namelijk met een deel het Metropole Orkest een nummer van vijf minuten hebben opgenomen. Dat onder meer de leader wordt van zijn langverwachte realitysoap. De single moet de eerste stap zijn richting de terugkeer van de volkszanger, die lange tijd uit de spotlights bleef.

En dan die realityserie, waar al lange tijd geruchten over klinken. Die opnames spelen al een tijd. Ook in de periode dat Hazes veelal onder vuur lag vanwege relatiebreuken en innerlijke crisissen.

Huwelijk met Monique Westenberg

Hazes en zijn wel/niet? ex-vriendin Monique Westenberg waren de afgelopen tijd voornamelijk op vakantie met hun zoon André. Eerst was daar een trip naar Amerika en nu verblijft het duo in Thailand. Volgens Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds worden ook tijdens deze reis filmopnames gemaakt.

Want Santegoeds is ervan overtuigd dat Westenberg en Hazes in Thailand momenteel hun huwelijk plannen, vertelt hij in Strikt Privé. Hoewel er de afgelopen periode behoorlijke relatieperikelen rondom Hazes speelden, lijkt het erop dat hij en ‘zijn’ Monique elkaar weer terugvonden.

André Hazes is veranderd

Volgens Santegoeds is het huwelijk namelijk hét grote thema van de realitysoap. Bronnen rondom de Privé-hoofdredacteur bevestigen dat Hazes behoorlijk is veranderd. „Hij is voor 75 tot 90 procent terug naar het niveau waar hij moet zijn.” Volgens hem heeft de zanger geleerd van de fouten uit het verleden. En houdt hij dit keer zijn verstand erbij.