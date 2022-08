Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Goeie vibe in Veronica Offside van Wilfred Genee, programma lijkt nekschot voor VTBL

Een voetbaltalkshow, hoe verzin je het! Maar toch… Kijkers zijn nogal te spreken over Veronica Offside, het nieuwe voetbalgebabbel onder leiding van Wilfred Genee. Het programma staat lijnrecht tegenover het vorige week al dramatisch begonnen VTBL van RTL. Dat programma met hetzelfde format lijkt nu, we pakken Genees titel er even bij, definitief buitenspel gezet te worden.

De komst van Wilfred Genee met Veronica Offside betekent dat de talkshow-host nu zeven (!) programma’s op vijf doordeweekse dagen voor Talpa gemaakt. Vijf keer Vandaag Inside, dat gisteren ook weer startte (met nieuwe tanden van Johan Derksen) en op maandag en vrijdag Veronica Offside. En dat tot media december (tijdens het WK voetbal zelfs negen programma’s per week, ook in het weekend). Het ongetwijfeld niet kinderachtige salaris dat John de Mol hem maandelijks overmaakt even weggelaten, hebben we het bijna met Wilfred Genee te doen. Hij krijgt ‘hulp’ van drie roulerende tafelgasten: Wesley Sneijder, Andy van der Meyde en Wim Kieft. Eén andere gast wordt per keer uitgenodigd, zoals gisteren tv-presentator en sportfanaat Erik Dijkstra.

Kijken er wel mensen naar Veronica Offside?

Metro ging er voor Blik op de Buis natuurlijk lekker voor zitten. In deze rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe of opvallende tv-programma’s van de reguliere omroepen en streamingdiensten. Vorige week was dat het genoemde VTBL. Toen keek, naast wat familieleden, alleen Metro bij wijze van spreken, maar twee afleveringen verder is het met de talkshow van Simon Zijlemans met 72.000 overgebleven kijkers alleen maar triester geworden. Met de komst van Veronica Offside zal RTL snel overwegen dit dure programma (want live) van de buis te halen. Op Twitter werd gisteravond al geroepen dat ‘het nekschot gegeven is’. Jammer voor Zijlemans, maar tegen Genee kan hij niet op. Keken er dan veel mensen naar de nieuwe Veronica-show? Neuh. 283.000 betekende echter nog wel een plekje in de TV Top 25 van de dag. Met de nachtelijke herhaling kwamen er nog 25.000 bij. Gezien het enthousiasme op social media, kan Veronica Offside in tegenstelling tot VTBL nog gaan groeien.

Live of niet, wat maakt het uit

Is Veronica Offside nou live of niet? Je vraagt het je meteen af als je Wilfred Genee om 20.30 uur door de studiogangen ziet lopen (en met een knipoog nog even de opnameruimte van VTBL aanwijst). Ruim een uur later moet hij toch echt – wel in dezelfde studiogang – bij Johan Derksen en René van der Gijp in Vandaag Inside aanschuiven. Volgens de berichten vooraf zou Veronica Offside iets eerder opgenomen worden, zodat Genee nog even op adem kan komen. Hoe het ook zit, maakt eigenlijk niet zoveel uit. De praatgrage Fries had bij de overstap van Veronica naar SBS6 in elk geval een ander jasje aangetrokken.

De start van Veronica Offside was meteen leuk. Geen serieus gedoe, meteen ingaan op hun eigen gewéldige nieuwe format. Erik Dijkstra: „Ik dacht ‘een voetbaltalkshow, origineel. Ik kom toch effe langs’.” De eerste woorden van Andy van der Meyde: „Ik ben nog niet betaald, daar zit ik nog op te wachten. Maar vind het wel spannend, ik vind het leuk. Het is een droom die uit komt, ook om hier met Wesley te zitten. Al had ik liever Hélène gehad, maar goed.” Hij had het over ex-international Wesley Sneijder en (voetbal)journaliste Hélène Hendriks natuurlijk.



Veronica Offside de hel voor Sneijder

Wilfred Genee had onlangs het boek van Wesley Sneijder gelezen en quotte: „Als het echt heel erg slecht met me gaat, word ik voetbalanalist.” Sneijder: „Nou, je ziet ‘t. Maar ja, drie jaar geleden heb ik het boek geschreven en je ziet wat er in drie jaar kan veranderen.” Genee leest weer voor: „’Als het einde zoek is, meld ik me wel aan bij een televisiestation.’ Is het einde nu echt zoek?” Andy van der Meyde daarop: „Hij is met de bus hè, Wes is met de bus.” Sneijder: „Ik heb wat tijd over.” De record-international gaat echter ook nog een keer een trainerscursus doen. Niet in Nederland (daar is hij helemaal klaar mee), maar bijvoorbeeld in Turkije: „Daar moet je drie keer op een fluitje blazen en dan heb je ‘m.”

De pielemuis van Andy van der Meyde

Andy van der Meyde kan je er wel bij hebben trouwens, als het om voetbalpraat gaat. Zoals het vroeger bij Veronica Inside met Genee, Johan Derksen en René van der Gijp op de voetbalkantine-manier ging (elke ‘foute opmerking’ werd overigens aan die voetbalkantine toegeschreven), zo gaat het nu ook. Het gesprek kwam al snel op de grootte van de pielemuis van Van der Meyde. „21 centimeter heb ik in je boek gelezen”, zei Genee, die zijn vakantie blijkbaar vooral aan lezen had besteed. Van der Meyde: „Ja, slap ja…”

Aandoenlijk was de flamboyante rechtsbuiten van onder meer Ajax, Inter Milan en Everton trouwens ook. Hij mocht zijn verhaal aan De Telegraaf nog een keer herhalen, het verhaal dat hij al zijn kinderen (vijf dochters) uit verschillende huwelijken eindelijk bij elkaar heeft gekregen.



Serious business in Veronica Offside

Waren het alleen maar lullige verhalen? Natuurlijk niet. Het ging over de situatie van trainer Erik ten Hag bij Manchester United. Die van Frenkie de Jong bij Barcelona. En meer situaties (Dirk Kuyt, Mo Ihattaren). Het aantal vaste klanten van het Nederlands Elftal dat momenteel bij hun club op de bank mag (moet) plaatsnemen (Van der Meyde: „Ik denk dat Jong Oranje naar het WK gaat”). Het doelpunt na 8 seconden van Sparta tegen AZ. En, al helemaal belangrijk gezien het grote (en ook wel treurige) soapgehalte: de man in het maxcottepak van sc Heerenveen die na 22 jaar trouwe dienst ontslagen dreigt te worden.

Al met al: geslaagd, dat Veronica Offside. Minpuntje: eenmaal aan tafel van Vandaag Inside besprak Wilfred Genee een aantal dezelfde onderwerpen. Misschien onvermijdelijk, maar voor tv-kijkers die met hem mee verhuizen, is dat irritant.

Aantal blikken uit 5: 4 (als je voetbalkantine-geneuzel heerlijk vindt; anders is het cijfer heel wat lager).