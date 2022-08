Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kim Jong-un zwaar ziek tijdens coronagolf Noord-Korea, waar corona ‘de koortsziekte’ wordt genoemd

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was ernstig ziek tijdens de coronagolf in Noord-Korea, maar het virus is in zijn land volgens berichten verslagen. Corona bestaat als woord in Noord-Korea overigens niet. In het Aziatische land heet het ‘de koortsziekte’.

Kim Jong-un maakte vandaag bekend dat het land het coronavirus heeft verdreven. De strengste coronamaatregelen worden geschrapt, aldus staatsmedia. In de hele wereld leek dat in mei het geval, maar toen werd in Noord-Korea juist één besmetting gemeld. Het land ging toen op slot.

Niet duidelijk of ziekte Kim Jong-un corona was

De zus van Kim, Kim Yo-jong, zei dat de leider van het land hoge koorts had. „Hij was ernstig ziek, maar hij kon geen moment rusten, omdat hij zo bezorgd was over het volk.” Ze zei niet waar Kim Jong-un last van had, dus ook niet of hij besmet was met het virus en corona had. Kim staat bekend als stevige roker en hij kampt met overgewicht. Daarom zijn er regelmatig speculaties over een slechte gezondheid. Tijdens zijn ziekteperiode kwam hij zeventien dagen niet in de openbaarheid.



Het coronavirus is volgens de Noord-Koreaanse leiders door Zuid-Korea naar het buurland gebracht. Mocht Zuid-Korea daarmee doorgaan, dan wordt dat land vernietigd, aldus Kim Yo-jong.

74 mensen ‘aan koorts’ overleden

Het Noord-Koreaanse regime meldde in mei voor het eerst een coronabesmetting. Sindsdien zijn volgens het staatspersbureau KCNA bijna 5 miljoen gevallen geregistreerd van wat het land dus „koorts” noemt. Er wonen ruim 25 miljoen mensen in Noord-Korea. Slechts 74 mensen zouden aan corona zijn overleden. Sinds eind juli heeft Noord-Korea geen nieuwe besmettingen gemeld.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) trekt de officiële Noord-Koreaanse cijfers in twijfel, mede wegens het gebrek aan testcapaciteit in het stalinistisch geregeerde land. In juli zei de WHO dat de situatie in Noord-Korea juist slechter wordt.

Noord-Korea sloot gedurende het grootste deel van de pandemie zijn grenzen voor reizigers en vrijwel alle buitenlandse handel. Alleen een beperkt aantal goederen vanuit China mocht het land in per trein of schip. Na het snel oplopende aantal besmettingen in mei voerde het land lockdowns in. Voor zover bekend is er geen vaccinatieprogramma rond corona. Het regime beweert een eigen behandeling te hebben ontwikkeld.