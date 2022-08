Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Barbara Baarsma legt CO2-budget nogmaals uit, maar Op1-kijkers en tafelgasten lijken niet gerustgesteld

Econoom Barbara Baarsma kreeg gisteren de nodige kritiek over zich heen nadat ze sprak over een persoonlijk CO2-budget. Gisteravond legde ze haar plan voor de CO2-portemonnee nogmaals uit bij Op1. Maar daar lijkt ze een groot deel van de kijkers niet mee te hebben overtuigd.

Baarsma, die ook is aangesloten bij de Rabobank, maakte gistermiddag heel wat los met haar plannen over het CO2-budget. Het idee is dat mensen een maximum aan uitstoot mogen produceren. Ga je daar toch overheen? Dan koop je budget over van een ander.

Kritiek op CO2-budget, Barbara Baarsma legt het bij Op1 nogmaals uit

Gisteren was daar al de kritiek dat dit plan zou bijdragen aan een groter verschil tussen ‘rijk’ en ‘arm’. Waarbij de rijkere burgers blijven doen wat ze willen en de kleinere portemonnee inlevert. Ook haalden sommige bezorgde Nederlanders aan dat dit idee zelfs klonk als een complottheorie.

Baarsma ziet het allemaal net even anders. Je koopt volgens haar namelijk uitstootrechten van de ander en mensen met een ‘smalle portemonnee’ kunnen op die manier iets verdienen aan vergroening. Ze belicht het klimaatprobleem en kaart aan dat de huidige kabinetsplannen en het klimaatbeleid niet het verschil gaan maken. Vandaar dat er volgens haar een prijskaartje moet komen aan de uitstoot van broeikasgassen.



"Mensen met een smallere portemonnee" zijn geen natuurverschijnsel Mw #BarbaraBaarsma Ga eens een vak leren.. #Op1npo — Vogelvrije Huisarts (@VogelvrijeHArts) August 2, 2022

Volgens haar zou de ultieme oplossing de invoering van koolstofbelasting zijn, waardoor de grootste vervuilers het meeste betalen. Maar daar gaat het kabinet niet in mee. Vandaar dat zij het „gedachten-experiment” van het CO2-budget deelde.

CO2-portemonnee om klimaatprobleem op te lossen

Op1-presentator Tijs van den Brink ziet geen heil in het plan van Baarsma. Integendeel, hij vindt de boel verontrustend. „Iemand gaat dan vaststellen hoeveel schade aan het klimaat ik per jaar mag toebrengen.” Waarna Baarsma benadrukt dat het om uitstootrechten gaat. Van den Brink probeert het concreet te maken. „Ik heb dan honderd punten, vliegen kost vijftien punten en dan kan ik daarna nog een paar keer douchen en vlees eten.”



Die reactie van @TijsvandenBrink: dus dan mag ik maar een beperkt aantal keer vliegen en vlees eten? En mijn privacy? Halló, is het aan die kant van de tafel al wel duidelijk dat er een mega klimaat probleem is dat dringend om actie vraagt? #co2budget #Op1npo — roos vonk (@roosvonk) August 2, 2022

Daar komt het volgens Baarsma wel op neer. De econoom legt uit dat het niet de gedroomde oplossing voor het klimaatprobleem is, want het „heeft ook heel veel nadelen”. Maar volgens haar ontbreekt het momenteel aan een alternatief.

Kijkers niet overtuigd van pleidooi Barbara Baarsma

Tafelgasten opperen andere manieren. Zo klinkt de optie om bijvoorbeeld de belasting op treinkaartjes te verlagen, in plaats van te kiezen voor zo’n „complex plan”. Ook wordt de controlerende rol van de overheid daarbij in twijfel getrokken. Ziekenhuisdirecteur Pier Eringa haalt de toeslagenaffaire aan en benoemt daarbij de complexiteit van zo’n systeem. Waar ook presentator Van den Brink zich zorgen over maakt. Hij ziet het niet zitten dat een overheid, of blockchain-technologie, in de gaten houdt wat de burger doet. „Dat is het einde van jouw persoonlijke vrijheid.” Ook veel kijkers lijken niet overtuigd van het pleidooi van Baarsma en nog steeds klinkt daar kritiek op en zorgen over haar plan. Waar volgens hen voornamelijk de ‘gewone burger’ de dupe van is.



Het dedain waarmee Baarsma in dat fragment praat over ‘ik woon in een groot huis en koop wat rechten van arme mensen die dan wat bij verdienen’ is werkelijk stuitend. #Op1npo — Frits Lintmeijer (@FritsLintmeijer) August 2, 2022



Barbara Baarsma kan niet zo goed tegen kritische kanttekeningen #Op1 #Op1npo — Gerrit Kok (@GerritKok2) August 2, 2022



Ik luister #BarbaraBaarsma bij #Op1npo en denk: waarom zo repressief? Straffen, belasten en beboeten? Waar is de oproep om dichterbij in te kopen, lokaler te denken en kleiner te handelen? Omdat het zoveel leuker en beter is?! — Douwe Gerlof❤️ (@douwegerlof) August 2, 2022



Stuitende arrogantie wordt al afgezwakt tot een gedachte-experiment #BarbaraBaarsma #Op1npo — Henk-Jan Dozeman (@HDozeman) August 2, 2022



Wat een chaotische discussie bij #op1npo over dat plannetje van #BarbaraBaarsma. Echt waardeloos. Ik begrijp dat 't kabinet haar idee over een persoonlijk CO2-budget vandaag al heeft afgeschoten. Mooi. Nu de VVD ook een CO2-heffing wil, is dát de weg die we moeten bewandelen. https://t.co/HXmTgebfVl — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) August 2, 2022



#Op1npo #BarbaraBaarsma wat een onhaalbaar en stigmatiserend idee. Helemaal #VVD Ik begrijp: laat de rijken vliegen en dan krijgen de #verpleegkundigen een tientje per maand er bij. Haar #gedachtenexperimenten zijn zonde van de zendtijd. — Frans Dieleman (@fjdieleman) August 2, 2022

Wil je uitzending van Op1 terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond via NPO.