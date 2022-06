Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deel toeslagenouders krijgt pas in 2026 duidelijkheid over compensatie

Ouders die slachtoffer zijn geworden in het toeslagenschandaal moeten in sommige gevallen tot 2026 wachten tot begonnen kan worden met de beoordeling van hun zaak. Dat zegt Thomas van Groningen, de politieke verslaggever van talkshow Op1. Hij zag een document met daarop de interne planning van de Belastingdienst voor de toeslagenouders in.

Gisterenavond legde de verslaggever het zelf uit in de talkshow. „Een deel van de ouders wacht nog op een integrale beoordeling. Je moet je dat als volgt voorstellen: mensen zijn slachtoffer geworden. Het kabinet heeft hen in eerste instantie 30.000 euro gegeven. Daarna wordt gekeken naar hoeveel ze echt moeten krijgen. In sommige gevallen hebben die mensen veel meer schade geleden door de affaire.”

Toeslagenouders moeten jaren wachten op duidelijkheid

Verslaggever Thomas van Groningen zegt dat hij afgelopen week een planning onder ogen kreeg van de Belastingdienst. „Daarin stond wanneer de uitvoeringsdienst die de beoordeling regelt, ouders duidelijkheid geeft. En toen zag ineens 2026 voor de laatste groep. Dan moet je dus nog jaren wachten voordat jouw zaak bekeken wordt door de Belastingdienst.”

De Belastingdienst meldt zelf nog steeds een wachttijd van een jaar die ‘kan oplopen’, maar in de praktijk weet de dienst intern al dat sommige zaken tot 2026 zijn uitgesteld. Het gaat voor een deel om een groep ouders die eerder al 30.000 euro compensatie heeft gehad, maar mogelijk recht heeft op meer.

„Daar zitten ook ouders bij die minder schade hadden, maar geluk hebben gehad dat ze meer hebben gekregen. Maar er zitten ook mensen bij die afgewezen zijn voor de 30.000 euro, maar toch slachtoffer zijn. Die moeten dus jaren wachten op duidelijkheid”, aldus Van Groningen. Mark Rutte zei eerder al dat het afhandelen van de affaire nog jaren duurt.



Belastingdienst moet ruim 34.000 zaken beoordelen

In totaal moet de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) meer dan 34.000 zaken bekijken. Het is niet duidelijk hoe lang de UHT nodig heeft per zaak. Volgens de uitgelekte planning kan de UHT in de komende anderhalf jaar beginnen aan de zaken van ouders die zich tot begin 2021 hebben gemeld.

In totaal wachten nog 14.500 ouders op een beoordeling. Daarnaast zijn er nog 19.500 ouders die wachten op de zogeheten ‘integrale beoordeling’ omdat ze zijn afgewezen voor die eerste 30.000 euro compensatie. Ouders die zich in na 1 april 2021 hebben gemeld moeten nog 2 tot 3 jaar wachten tot de start van hun beoordeling.