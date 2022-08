Leider al-Qaida gedood bij aanval VS in Afghanistan, wie is hij precies?

De Verenigde Staten hebben in het weekend de leider van al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, gedood bij een terrorismebestrijdingsoperatie in Afghanistan. De Amerikaanse president Joe Biden bevestigde gisteravond laat via een persconferentie de informatie daarover, die eerder op de dag al was uitgelekt.

Al-Zawahiri, een dokter en chirurg uit Egypte, leidde de terroristische organisatie al-Qaida sinds Amerikaanse commando’s in 2011 Osama bin Laden doodden in Pakistan. Hij werd bovendien gezien als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, waarbij bijna 3000 mensen om het leven kwamen. Er stond een prijs van 25 miljoen dollar (24 miljoen euro) op zijn hoofd. Sinds de aanslagen van 11 september was hij op de vlucht.

Zijn dood is de zwaarste klap voor al-Qaida sinds het wegvallen van Bin Laden. „Gerechtigheid is geschied, deze terroristenleider is er niet meer”, zei Biden in een toespraak vanuit het Witte Huis. „We geven nooit op.”

Het zou zijn gegaan om een aanval met een drone door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De Amerikaanse inlichtingendienst stelt met grote zekerheid te hebben vastgesteld dat de gedode man inderdaad al-Zawahiri was, zo vertelde een hoge regeringsfunctionaris. Volgens hem vielen er bij de operatie verder geen slachtoffers.

De laatste jaren doken er al vaak geruchten op dat al-Zawahiri dood zou zijn. Maar die bleken telkens niet waar. Ook ging al langere tijd het verhaal dat al-Zawahiri in slechte gezondheid verkeerde.

I made a promise to the American people that we’d continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond.

We have done that. pic.twitter.com/441YZJARMX

— President Biden (@POTUS) August 2, 2022