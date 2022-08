Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mart Hoogkamer tot tranen toe geroerd in I want your song: ‘Dit is top’

Mart Hoogkamer hield het gisteren in het SBS-programma I want your song niet droog toen hij werd verrast door een persoonlijk nummer van het duo Robert en Jeroen. „Jongens, dit is top!”

In I want your song krijgen songwriters de kans om hun liedje te presenteren aan een bekende artiest, in de hoop dat hun nummer de volgende hit wordt. Deze week was de 24-jarige Mart Hoogkamer te gast, die hits scoorde met nummers als Bieber van de kroeg en Ik ga zwemmen.

Diamant speciaal voor Hoogkamer geschreven

Hoogkamer kreeg tijdens de uitzending vijf liedjes voorgeschoteld, maar al bij het tweede nummer was duidelijk welke liedje als winnende song uit de bus zou komen. Songwriters Jeroen en Robert presenteerde het nummer Diamant, dat ze speciaal voor Hoogkamer hadden geschreven.

Voor hun deelname aan I want your song hadden ze de documentaire over Hoogkamer goed bestudeerd. „Daarin is heel mooi te zien dat hij niet kapot te krijgen is”, verklaarden de mannen. En met die gedachte begonnen Jeroen en Robert een het nummer Diamant, dat symbool staat voor Hoogkamer. Hij is een type dat zich niet snel uit het veld laat slaan, ondanks tegenslagen.

Hoogkamer was tot tranen toe geroerd door het nummer. „Tering jantje!”, was zijn eerste reactie. „Mag ik hem eens doen?”, vervolgde de zanger uit Leiden voorzichtig. Al snel bleek dat het nummer op zijn lijf geschreven was. „Jongens, dit is top!”

Fans zijn enthousiast

Hoogkamer was echter niet de enige die zijn mening mocht uiten over welke song het mooiste was. Ook honderd van zijn fans mochten in de tv-studio van zich laten horen, hoewel Hoogkamer stelde dat hij zich daar niet door zou laten leiden. „Ik kies altijd voor mezelf en het kan me niet zoveel schelen wat een ander van me denkt”, zei hij. Maar ook zijn fans reageerden enthousiast op het nummer. „Als ik net mijn tranen weg moet halen door een liedje en de fans achter mij hetzelfde gevoel hebben…” Hoogkamer kon dan ook niet anders dan Diamant verkiezen tot het winnende nummer.

Onder videoclip van het nummer, die sinds gisteravond op YouTube staat, stromen de lovende reacties binnen. „Gezien in I want your song en ik hoopte al dat deze gekozen zou worden. Een dijk van een nummer en echt de juiste keuze meneer Hoogkamer”, schrijft een fan onder video. „Wat een mooi nummer, niet normaal!”, schrijft een ander.