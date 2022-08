Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe wending #MeToo-kwestie Thijs Römer: zijn vrouw reageert

Igone Römer-de Jongh heeft voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van haar man Thijs Römer. Die lag eerder dit jaar onder vuur na aantijgingen aan zijn adres van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De acteur zou zes jaar geleden misbruik hebben gemaakt van de destijds 14-jarige Nena, zo zegt dit vermeende slachtoffer zelf.

Op Twitter deed de nu 20-jarige vrouw uit de doeken hoe Römer zich jaren geleden zou hebben misdragen tegenover haar. „Hey Thijs Römer”, begon Nena in mei haar tweet aan de acteur. „Ken je mij nog? Ik jou namelijk wel helaas. Ga je nu even eerlijk zijn over ons contact van 6 jaar geleden? Ik geef je een dag om zelf op te biechten. Ik was fucking 14 Thijs. Ik was jong, dom en verliefd op jou. Misbruik heb je ervan gemaakt.”



Online liepen de meningen over de beschuldigingen al sterk uiteen. Niet iedereen leek overtuigd van het verhaal van deze Nena. En Thijs Römer sprak zelf van ‘wilde verhalen’. Ook overwoog hij om aangifte te doen voor smaad en laster. Het is niet bekend of hij dat ook gedaan heeft.

Vrouw Thijs Römer reageert op beschuldigingen

„Hoe ben je samen met Thijs door die beschuldigingen gekomen een paar maanden terug?”, vroeg iemand op Instagram aan De Jongh, die sinds 2019 getrouwd is met de acteur. „Dichtbij elkaar blijven. Heel goed de kinderen beschermen”, reageerde ze daarop in haar Instagram Stories, gevolgd door een foto met hun kinderen waarop ze tegen Thijs Römer aanleunt.

De acteur ontkent de beschuldigingen. „Tot op heden voelde ik mij niet genoodzaakt hierop te reageren”, schreef hij eerder op Twitter. „Het verhaal over een toentertijd 14-jarig meisje waarmee ik grensoverschrijdend contact zou hebben gehad gaat mij als vader van een tienerdochter en weldenkend mens echter een brug te ver.”

Vermeend slachtoffer heeft ‘tot op de dag van vandaag’ last

In een latere video liet Nena weten spijt te hebben dat ze de beschuldigingen via Twitter had gedeeld, maar ze neemt ze niet terug. „Hij heeft mij gewoon misbruikt”, aldus de vrouw, die zegt „tot op de dag van vandaag” last te hebben van de gebeurtenissen. „Haat vooral op mij mensen echt, ik ben al kapot dus kapotter kan je mij niet krijgen. Maar ben oprecht benieuwd of jullie jullie zelf nog recht in de spiegel kunnen aan kijken als jullie de waarheid weten.”

Dat er wat speelt tussen de twee is duidelijk. Zo wezen veel twitteraars op een oude conversatie uit 2016 tussen de twee op Twitter. Daarbij zegt Nena dat ze een nieuwe ‘bae’ heeft, waar Thijs Römer – waarschijnlijk met een knipoog – verontwaardigd op reageert.



