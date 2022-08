Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen neemt het in Vandaag Inside op voor Simon Keizer

Na de break-up van Nick & Simon heeft Johan Derksen het in Vandaag Inside opgenomen voor Simon Keizer. Maandagavond bij Jinek maakte hij duidelijk dat de breuk aan hem te wijten is, hij was degene die de handdoek in de ring gooide. Hij had namelijk geen plezier meer in het optreden. „Dat begrijp ik heel goed”, reageerde Derksen daarop.

„Die jongen die heeft dat 17 jaar gedaan: van zaal naar zaal naar zaal, en al die fans. Die was er klaar mee“, aldus Derksen, die een zelfde situatie beleefde rond het veelbesproken programma Veronica Inside. „Ik had dat met dat voetbalprogramma. Ik was daar klaar mee. En als je dat hebt, moet je wat anders gaan doen.”

Derksen: ‘Nick & Simon hebben het uitstekend gedaan’

Volgens Derksen moet je niet „ordinair voor de poen” liedjes blijven zingen. „Dat hebben ze niet nodig, want die hebben 17 jaar lang heel goed verdiend.” Hij gaf daarna toe dat hij zelf wel voor het geld op tv blijft. „Ik zit hier omdat ik dit programma er bij John de Mol doorgedramd heb”, aldus Derksen. „Als ik niets meer zou krijgen, zou je mij hier niet meer zien. Dit soort dingen doe je niet voor je plezier.”

In de media was de mening veelal dat het niet vlekkeloos zou zijn verlopen tussen Nick & Simon. Zo ging het gerucht dat ze gebrouilleerd zouden zijn en dat ze ruzie hebben. Maar het duo benadrukte bij Jinek dat er geen sprake is van ruzie. Volgens Derksen deden de twee het in de talkshow „uitstekend”. „Ze hebben het goed opgelost met een geloofwaardig verhaal. Niks mis. Ze zijn uit elkaar op een beschaafde wijze.”

In Jinek ging Nick Schilder ook in op de geruchten over een ruzie, die hij ontkrachtte. „We hebben geen ruzie, dat is niet waar”, vertelde hij. „De media doen hun werk, dat snap ik. Er gebeurt iets en dan wordt er niets gezegd. Dan gaan ze daar een verhaal van maken, ik snap dat dat gebeurt. Maar dat is niet zo.”

Na afloop van Jinek was er bij kijkers echter nóg meer twijfel of het wel lekker zat tussen het muzikale duo. Zo vonden velen dat de lichaamshoudingen van Nick & Simon meer betekenis hadden dan de woorden die ze uitspraken. „Eén groot toneelspel”, was het oordeel. En er kwam zelfs een expert aan te pas, die de houdingen van de twee analyseerde. Volgens een lichaamstaalexpert was er minder verbinding tussen de twee, maar kwam dat meer door verwijt dan door boosheid.

