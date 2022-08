Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Micky Hoogendijk haalt uit naar Eva Jinek: ‘Absurd dat ze dat deed’

Kunstenares en actrice Micky Hoogendijk heeft uitgehaald naar presentatrice Eva Jinek (die eerder dit jaar ook een veeg uit de pan kreeg van Johan Derksen). In februari confronteerde Jinek haar namelijk met beelden van de aanslag die Hoogendijk en haar toenmalige vriend Rob Scholte in 1994 overleefden. Dat vond de actrice „absurd”, vertelde ze vandaag op NPO Radio 1 in het programma Mischa.

Eerder dit jaar schoof de actrice aan bij Jinek om te praten over haar verhuizing naar een boerderij in Brabant. Maar toen besloten Jinek en haar redactie de beelden te laten zien die vlak na de bomaanslag waren gemaakt. Als gevolg van de aanslag verloor Scholte zijn benen, Hoogendijk kreeg een miskraam.

Micky Hoogendijk over Eva Jinek: ‘Totaal niet op voorbereid’

„Het was absurd, ik was daar totaal niet op voorbereid”, vertelde Hoogendijk op NPO Radio 1. „Het zou gaan over mijn nieuwe huis en mijn werk. En opeens kregen we, alsof het een grappig filmpje was, live beelden van minuten na de aanslag.” Ze schoot meteen in de overlevingsstand, zei ze. „Ik heb een vorm van post-traumatic stress disorder, daar schiet je dan meteen weer in. Alsof je een overlever van de MH17-crash beelden van de crash laat zien en zegt: goh, wat vervelend zeg, dat je naar beneden werd gehaald.”

Door het zien van de beelden kwamen er ter plekke weer allerlei herinneringen aan die dag boven bij Hoogendijk. „Je gaat dingen ruiken, voelen, alles klapt opeens weer terug in je”, omschrijft zij. „Maar je zit ook aan tafel naast Gordon en wordt geïnterviewd. Dus het enige dat je kan doen is rustig ademhalen en doorgaan. Ik voelde een enorm verdriet bovendrijven, maar dat ging ik niet op tafel leggen. Ik gunde het ze niet dat ik daar late night prime-time ging zitten huilen. Want daar was het ze toch om te doen.”

Jinek merkte in de uitzending ook op dat het „wel heel confronterend is hè, om die beelden in de studio te laten zien”. Achteraf vond Hoogendijk dat zij aan tafel Jinek had moeten aanspreken dat zij opeens werd overvallen door deze schokkende beelden. „Maar ik was even te veel met mijzelf bezig om op dat moment mijn evenwicht te bewaren.” Het frustreert de kunstenares nog steeds dat de dader van de aanslag nooit is gevonden.