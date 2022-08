Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arie Boomsma reageert niet meer op ‘gepruttel’ Vandaag Inside: ‘Totaal oninteressant’

Arie Boomsma en de mannen van Vandaag Inside worden geen vrienden, zoveel is wel duidelijk. Zoals wel vaker gebeurt, werd ook gisteravond in het programma de spot gedreven met de fitnessgoeroe. Dat gebeurde toen Wilfred Genee meerdere filmpjes van zijn TikTok-kanaal aan René van der Gijp en Johan Derksen liet zien. De reactie van de heren liet zich raden: „Die man moet professionele hulp zoeken.”

„Ook als de omstandigheden er niet zijn om lekker te trainen, heeft Arie altijd nog wel een oplossing”, leidde Wilfred Genee het eerste fitnessfilmpje van Arie Boomsma in. In dat filmpje legde de fitnessgoeroe uit hoe je je conditie op peil houdt op vakantie. Het leidde tot hoongelach bij de VI-mannen, die na een zomerstop sinds vorige week weer aan tafel zitten.

Arie Boomsma vindt uitlatingen VI-mannen ‘totaal oninteressant’

Het is lang niet de eerste keer dat Arie Boomsma in de zeik wordt genomen in het programma. Al lange tijd lijken Johan Derksen en consorten het te hebben gemunt op de fitnessgoeroe. Zijn filmpjes op TikTok leidden vaak tot veel gelach in de studio. Hoe kijkt hij daar zelf tegenaan?

Metro heeft Arie Boomsma om een reactie gevraagd, maar hij wenst niet te reageren. Zijn broer verklaart tegenover Metro waarom. „Daar kan ik vrij kort over zijn: het gepruttel van Derksen en co bereikt hem eigenlijk alleen als mensen hem vragen om erop te reageren. En dat doet hij niet meer.” Eerst was Arie Boomsma nog uitgesproken over de VI-mannen. Die noemde hij onder meer voorspelbaar en zuur.

Volgens zijn broer vindt Arie Boomsma het ‘gepruttel’ van de heren aan tafel ten eerste ‘totaal oninteressant’. Daarnaast wil hij niet meer reageren op het gelach van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp vanwege zijn filmpjes, omdat „hij geen zin heeft de dynamiek van ‘hij zei dit, wat vind jij ervan?’ in stand te houden”.

Filmpje: op de glijbaan fitnessen met een paar sokken

„Op vakantie heb je misschien niet altijd je conditieapparaten in de buurt. Maar wat je waarschijnlijk wel kunt vinden is een glijbaan en een paar sokken.” En daarmee kun je heel goed trainen, bewijst Arie Boomsma in het filmpje dat in de uitzending gisteren werd getoond. Hij rent met zijn sokken op een glijbaan en komt natuurlijk geen steek verder, omdat hij steeds van de baan glijdt. Maar dat is nou juist de bedoeling, want zo creëer je je eigen fitnessapparaat op vakantie.

Maar Johan Derksen trekt hele andere conclusies uit het filmpje. „Een volwassen man die dit doet. Die moet echt professionele hulp zoeken”, vindt hij. Tafelgast Job Knoester zegt erbij dat hij twee kinderen heeft die het ook doen. „Maar dat zijn kinderen. Dit is een volwassen man, met een gezin. Je denkt echt, waar gaat het over?”, doet ook Wilfred Genee een duit in het zakje. Vervolgens laat hij een tweede filmpje zien, waarin Arie Boomsma drie bezemstelen probeert te laten staan.