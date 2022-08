Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Festivalliefhebber? Win kaartjes voor Dutch Valley (met Snelle, Anouk, Snollebollekes en meer)

Ook zo’n zin om dit weekend een paar dansjes te doen en stevig mee te zingen met de leukste Nederlandse artiesten? Dan hebben wij een leuke winactie voor je! Metro mag samen met Gordon’s 0.0 namelijk twee kaartjes weggeven voor het festival Dutch Valley, dat dit weekend in Spaarnwoude plaatsvindt.

Het festival barst op 14 augustus los om 13.00 uur en duurt tot 23.00 uur. Zorg dus dat deze datum nog vrij is in je agenda en wie weet sta jij met drie vrienden deze zondag te dansen met je gezicht in de zon!

Win kaartjes voor Dutch Valley

Op Dance Valley vind je allerlei toffe Nederlandse artiesten, zoals bijvoorbeeld Snelle, Snollebollekes en Anouk. Maar Jan Smit en Tino Martin zijn van de partij. Voor wat afwisseling kun je ook prima terecht bij Josylvio, Cho, Mental Theo en FeestDJRuudXXL. Als dat niet ‘voor ieder wat wils’ schreeuwt, weten wij ‘t ook niet meer.

Verder vind je op het festivalterrein in Spaarnwoude genoeg eet- en drinkplekken, is er ruimte om te chillen en kun je voor een lekker drankje terecht bij Gordon’s 0.0. Bij Dutch Valley is namelijk een groot Gordon’s terras, waar je in Gordon’s stijl kunt genieten van een heerlijke Gordon’s (0.0%) cocktail. Is weer eens wat anders dan een lauw biertje, toch?

Kun je niet wachten, of wil je eigenlijk stiekem alleen zo’n lekkere cocktail? Dan hebben wij een fijn Gordon’s-recept voor je.

Dit heb je nodig voor de feestelijke West Side Royal:

50 ml Gordon’s 0.0 %

25 ml citroensap

20 ml suikersiroop

6 blaadjes munt

5 druppels schuimmiddel (of 20 ml eiwit)

50 ml bruiswater met komkommer-muntsmaak (zoals SPA Touch Mint)

Limoenschilletjes of schijfje komkommer

Zo maak je ‘m:

Doe alle ingrediënten, op de frisdrank na, in een cocktailshaker. Voeg ijsblokjes toe en shake 10 tot 15 seconden. Schenk

uit door een zeefje in een coupe of martiniglas en serveer met een limoenschilletje of schijfje komkommer.

Geniet, maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker ook naar Dutch Valley om daar te genieten van leuke muziek en heerlijke Gordon’s 0.0 cocktails. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met donderdag 11 augustus, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):