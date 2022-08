Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook morgen NS-staking: hier moet je rekening mee houden als reiziger

FNV verwacht een „grote opkomst” bij de NS-staking in het westen van het land morgen, net zoals dat gisteren het geval was in de noordelijke provincies. „De staking gaat door. Ik verwacht dat er bijna niks gaat rijden, heel vervelend voor de reizigers”, vertelt een woordvoerder van de vakbond.

Volgens hem zullen NS-medewerkers het werk neerleggen op de standplaatsen Leidschendam, Dordrecht, Leiden, Den Haag en Rotterdam. FNV verwacht dat de staking morgen veel meer impact krijgt dan die in het Noorden omdat er grote knooppunten zoals Den Haag en Rotterdam geraakt worden. Volgens de bond legden bijna alle medewerkers het werk neer gisteren. Utrecht valt overigens buiten de regio west.

Geen treinverkeer in westen door NS-staking

Het treinverkeer in het noorden van het land werd gisteren bijna volledig platgelegd door de staking. Omdat reizigers goed op de hoogte waren, bleven de stations vrijwel leeg. De NS komt naar verwachting later op de dag met reizigersinformatie voor vrijdag.

De acties worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC. De estafettestakingen duren tot het einde van augustus. Als er dan nog geen cao-bod is waar de vakbonden tevreden mee zijn, komt er volgens de vakbond een landelijke staking.

Overlast uiteindelijk ook in belang van reizigers

Eerder zei een woordvoerder van de FNV dat hun leden heel goed beseffen dat hun acties de reizigers zullen raken. „Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat”, redeneert de vakbond.

Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken.

