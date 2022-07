Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

André Hazes bezig met bijzondere comeback, viert eerst vakantie in Thailand

Hoewel er over het privéleven van André Hazes meer dan genoeg wordt gezegd en geschreven, is het op muzikaal gebied al een poosje stil rondom de 28-jarige zanger. Voor fans gloort er echter weer hoop aan de horizon, want een comeback lijkt volgens De Telegraaf aanstaande te zijn. Hazes viert nu vakantie in Thailand met Monique Westenberg en hun 5-jarige zoontje André, maar daarna zou het nieuwe nummer niet lang meer op zich moeten laten wachten.

Vorig jaar september besloot Hazes een sabbatical van een jaar te nemen. Zijn management liet destijds weten dat het om een burn-out gaat en dat hij tijd nodig heeft om weer op krachten te komen. Hoewel het er lang naar uitzag dat de rustperiode eerder langer dan korter zou duren, lijkt het toch weer te zijn gaan kriebelen bij de zanger. Onlangs werd ook gespeculeerd of Hazes en Westenberg weer bij elkaar zijn.

Verrassende comeback Hazes

Bronnen melden dat Hazes in het diepste geheim weer de studio in is ingedoken. Niet alleen dat is verrassend, maar ook waar hij mee bezig is zal vriend en vijand verbazen: geen levenslied deze keer, maar een heuse minisymfonie in samenwerking met het Metropole Orkest. Hij zou de handen ineen hebben geslagen met een orkest dat bestaat uit onder andere 24 strijkers en 24 blazers. De bron spreekt van een uniek muziekstuk, dat het publiek eerder zou verwachten van Marco Borsato dan André Hazes.

Voor zijn fans goed nieuws, maar niet iedereen zit er op de wachten. Enkele twitteraars laten duidelijk hun afkeuring blijken:



Al haal je het Metropole Orkest erbij, dan blijft #andrehazes nog steeds die middelmatige zanger die kon doorbreken omdat hij ‘de zoon van’ is en bekender staat om zijn gezeik met vrouwen (o.a. zijn mammie) en zichzelf dan om zijn muzikale kwaliteiten. Laat hem lekker wegblijven. — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) July 14, 2022



#Hazes heeft de naam van z’n vader gesloopt. Meer schandalen dat hits. Z’n vrouw heeft die meerdere keren publiekelijk zwaar voor lul gezet.

Ik geloof niet dat Nederland hem nog moet.#AndreHazes

Hij van zwemmen in bacardi lemon wordt de nieuwe Hazes als die het slim aanpakt. — Tommy (BLANK) (@Tommy020NL) July 14, 2022

Vakantie in Thailand

Wanneer we dit spektakelstuk zelf mogen beluisteren is vooralsnog onzeker, maar dit zou dus snel zijn. De zanger is eerst nog even vakantievieren in het zonnige Thailand, samen met Westenberg en Dré. Westenberg deelde daarvan een kiekje op haar Instagram. Hazes is daar zelf niet op te zien, maar de zanger werd wel door meerdere mensen in het land gespot. Of de twee weer samen zijn is onduidelijk en blijft voer voor speculatie.