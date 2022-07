Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwsuur-presentator voelt Caroline van der Plas stevig aan de tand: ‘Geeft u boeren valse hoop?’

Caroline van der Plas is inmiddels het boegbeeld van de boeren en deze BBB’er doet het goed in peilingen. Gisteravond werd zij bij Nieuwsuur behoorlijk aan de tand gevoeld over haar aanpak. Want geeft zij boeren „valse hoop” in deze stikstofcrisis?

Na dagen aan boerenprotesten, is de Tweede Kamer momenteel met reces. Het is wachten op bemiddelaar Johan Remkes. Maar een compromis voor de boeren lijkt er nog niet te zijn. In de peilingen heeft BBB-leider Caroline van der Plas 9 tot 13 zetels op haar naam staan en groeit haar populariteit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben benieuwd naar hoe @Nieuwsuur Caroline van der Plas aan de tand gaat voelen. Normaal zijn ze heel goed in het aanpakken van politici op hun eigen uitspraken en handelingen. Ik zou ze niet op voorhand afwijzen dat ze haar hebben uitgenodigd. — David Michels 🌹✊ (@DaveRMichels) July 10, 2022

Presentator Jeroen Wollaars kritisch richting Caroline van der Plas

Zij schoof aan bij Nieuwsuur, het programma dat vaker politici kritisch aan de tand voelt. Presentator Jeroen Wollaars deed dat ook bij de BBB’er. Zo kaartte hij aan dat Van der Plas veelal over de „belachelijke” stikstofcrisis spreekt, maar niet ontkent dat er iets aan stikstof moet gebeuren. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in Nederland met 50 procent omlaag gaat. Wollaars vraagt zich af welke norm Van der Plas dan wil hanteren? Waarop Van der Plas reageert dat als de wet voorschrijft dat die 50 procent gehaald moet worden, dat ook moet gebeuren.

Ze keert zich niet volledig tegen het stiktofbeleid, benadrukt de politica. Maar in debatten suggereert ‘Lientje’ dat er een agenda zou zijn, om de boer dwars te zitten. Daar begint ook Wollaars over. Hij concludeert dat Van der Plas de wetenschap ondermijnt. „Dé wetenschap bestaat niet”, reageert Van der Plas. „De wetenschap is juist kritisch vragen aan elkaar blijven stellen. Ik kijk kritisch naar wetenschappelijk rapporten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Nieuwsuur wil óók naar het bruin café. Immers, als je nog wat olie op het vuur wilt gooien van de "steeds grimmiger wordende boerenprotesten", wat doe je dan @Nieuwsuur ? Dan vraag je Caroline van der Plas om erover te komen praten op primetime. Die zien we ook nóóit op tv hè? https://t.co/Vg7yLe8pL7 — roos vonk (@roosvonk) July 10, 2022

Dubbele agenda

Maar volgens Wollaars meet Van der Plas daar met twee maten. Hij vertelt over het journalistieke onderzoeksbureau Agrifacts, dat Van der Plas aanhaalde in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Volgens Wollaars zit het bestuur van deze onafhankelijke stichting vol agrariërs en boerenvertegenwoordigers „Zij doen zich anders voor dan ze zijn”, zegt hij over Agrifacts. Maar volgens de BBB-leider is dat geen geheim. De presentator benadrukt dat deze stichting ook een agenda heeft. „Precies zoals u wetenschappers verwijt?”, maar Van der Plas legt uit dat er bij een rondetafelgesprek iedereen mag langskomen. En verschillende partijen verschillende deskundigen uitnodigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

(𝟏/𝟑)

Lachstuipen van (ongemak) op het gezicht van #JeroenWollaars. Wanneer @lientje1967 zonder moeite een heel team aan journalistiek werk, binnen 10min van tafel veegt 😌! Ik heb ze bij #Nieuwsuur niet vaak zien struggelen met feiten,👏🏻👊🏻#𝐁𝐁𝐁 #stikstofbeleid pic.twitter.com/QE6NFsK9iM — Ester (@Ester90721164) July 11, 2022

Van der Plas in de bres voor boeren bij Nieuwsuur

„De boeren putten hier bepaalde hoop uit, de boeren denken dat er misschien nog ruimte is. Is het geen valse hoop die u bij de boeren wekt?”, vraagt der presentator aan Van der Plas. „Je moet goed kijken wat de Europese Commissie wil” , reageert de BBB-leider. We moeten de natuur in stand houden en daar moeten we aan werken. Er is geen boer in Nederland die zegt: ‘Ik wil dat de natuur verslechtert’”. Volgens haar kun je dat met andere middelen doen dan „dat we rigoureus 50 of 74 procent reduceren”.

Want volgens Van der Plas doen boeren al decennia aan reductie. „Ze hebben niet op hun handen gezeten. Die boer, dat is de vakman. In Nederland zijn we heel slecht in betrekken van vakmensen. Maar de technocraten, de ambtenaren en alles wat daar omheen hangt, die worden daarbij betrokken. Vakmanschap moet in Nederland leidend zijn en boeren hebben bewezen dat ze vakmensen zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeer sterk optreden van Caroline van de Plas @lientje1967 bij #nieuwsuur. "Juist de vakmensen worden er niet bij betrokken, maar de technocraten, ambtenaren en alles wat daarom heen hangt wel.

Vakmanschap moet in 🇳🇱 leidend zijn." pic.twitter.com/6HiUazGsZx — Harry Jager (@HarryJager7) July 10, 2022

Wil je de uitzending van Nieuwsuur terugkijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.