Hoeveel kcal een Tour de France-renner verbrandt en wat hij moet eten

Dat de wielrenners tijdens de etappes van de Tour de France veel calorie├źn verbranden, moge duidelijk zijn. Hier lees je hoeveel, en wat er gegeten moet worden voor de nodige energie.

Je hebt de beelden vast wel eens voorbij zien komen tijdens de Tour de France. Wielrenners die borden pasta naar binnen werken waar een normaal mens een week van kan eten. En dan zijn er nog de gelletjes tijdens de etappe. Het is eigenlijk onmenselijk, alleen al gezien de krankzinnige hoeveelheid calorie├źn die worden verbrand.

Calorie├źn verbanden tijdens een Tour de France-etappe

Wielrenners die een volledige Tour de France uitrijden, verbranden ongeveer 120.000 kilocalorie├źn (kcal) in 23 dagen. Dat is een gemiddelde van bijna 6.000 kcal per etappe. Hebben de wielrenners te maken met een moeilijk parcours met veel klimmeters, dan kan dit oplopen tot wel 8.000 kcal per wedstrijddag. Ja, dan moet je heel wat eten om de nodige energie te kunnen leveren.

Even een rekensommetje om dit absurde aantal calorie├źn tastbaar te maken: in een Big Mac zitten 525 kcal. Deel je de 120.000 kcal die een wielrenner verbrandt door de 525 kcl van een Big Mac, dan kom je op 229 Big Macs uit. Bijna tien per dag. Maar dat lijkt ons nou juist net niet de goede voeding.

Wielrenners eten de hele dag door

Gemiddeld heeft een man ongeveer 2.500 calorie├źn per dag nodig. Dat is natuurlijk afhankelijk van je lichaamsgewicht, lengte en mate van beweging. Tour de France-wielrenners verbruiken in ieder geval flink wat meer dan de gemiddelde recreatiewielrenner. Daardoor moeten ze gemiddeld drie tot vier keer meer eten.

De voedingsstoffen die wielrenners eten om dag in dag uit voldoende energie te kunnen leveren, halen ze niet alleen uit een stevig ontbijt en een flink bord pasta als avondeten. Ook tijdens het fietsen werken ze behoorlijk wat naar binnen.

In het knapzakje met eten dat wielrenners toegereikt krijgen, ook wel musette genoemd, zit voeding met een grote hoeveelheid calorie├źn. Denk aan aan power-repen, gelzakjes en andere voeding. Het doel van die voeding is op een makkelijke, maar vooral ook lekkere manier zoveel mogelijk calorie├źn binnen te krijgen die kunnen worden omgezet naar energie. Die gelletjes zitten bijvoorbeeld vol snelle koolhydraten. Vaak wordt er voor gelzakjes en vloeibare koolhydraten gekozen, omdat je dan geen energie verspilt aan het kauwen.

Op bicycling.com lees je dat er in die zakjes standaard een blikje cola zit, want suiker, vocht en cafeïne. Verder vind je in de musette rijstcakejes van bijvoorbeeld witte rijst, suiker, kaneel, kokosolie of roomkaas, eventueel aangevuld met rozijnen, noten of banaan. En dan zijn er natuurlijk nog de bidons met sportdrank en water. Er moet tenslotte ook gehydrateerd worden.

