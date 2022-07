Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geniale tiener: Hoogbegaafde Laurent Simons (12) heeft masterdiploma fysica op zak

De meeste kinderen beginnen rond hun twaalfde levensjaar aan de middelbare school. Maar de Nederlands-Belgische Laurent Simons rondt in zijn tienerjaren alvast een masteropleiding in zijn fysica af. En de hoogbegaafde jongen is nog niet uitgeleerd.

Afgelopen zaterdag bezocht Simons nog een conferentie in Vaticaanstad. Daar luisterde hij mee met wat hoge bollebozen te zeggen hadden op de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen over het klimaat. Beleidsmakers en topwetenschappers kwamen daar samen en dus ook de 12-jarige Simons was er bij.

Hoogbegaafde Laurent Simons haalt masterdiploma fysica

Wat moet de tiener daar, denk je wellicht? Volgens zijn vader mag hij dit soort prestigieuze bijeenkomsten bijwonen. „Wanneer hij denkt dat ze een meerwaarde hebben om zijn doel te bereiken.” Zijn doel? „Artificiële organen maken” vertelt hij tegen het Belgische Nieuwsblad. Waarmee je in principe de mensheid onsterfelijk zou kunnen maken.

Simons heeft een IQ van 145 en ja, dat is bijzonder hoog. Hij behaalde zijn masterdiploma in één semester aan de Universiteit van Antwerpen. De meeste universitaire studenten doen hier twee jaar over. Hij slaagde met 88 procent, wat Magan cum laude is. De hoogbegaafde Simons woonde eerder met zijn gezin in Amsterdam. In België behaalde hij in 1,5 jaar tijd, op 8-jarige leeftijd, zijn gymnasiumdiploma.

Nog niet uitgeleerd

En ook zijn stage was niet de minste. Die liep hij bij onderzoeksgroep Attoworld in München. Waar professoren van de Ludwig Maximilians-Universiteit en het hoogstaande Max Planck Gezelschap aan meewerkten. Deze groep wetenschappers kenmerkt zich als potentiële kandidaten voor Nobelprijzen. Wat Simons daar deed? „Daar hebben we een studie gedaan met lasers om kanker te detecteren in het bloed van mensen”, aldus de 12-jarige hoogbegaafde jongen.

Maar de geniale tiener is nog niet uitgeleerd. Hij ambieert nog een studie geneeskunde en wil nog doctoreren. Overigens heeft hij nu vakantie. „Ik wil eerst een beetje spelen met vrienden en op reis gaan. Ik weet nog niet zeker wat ik precies zal studeren hierna. Daarover moet ik nog wat nadenken. Ik heb nog een hele weg af te leggen om mijn droom te bereiken.”

Vertrek van TU Eindhoven

In 2019 kwam de hoogbegaafde Simons, destijds een 9-jarige jongen, in het nieuws vanwege een vertrouwensbreuk met de TU Eindhoven. Hij volgde hier de studie Electrical Engineering. Simons zou hier volgens de TU plagiaat hebben gepleegd en zijn gezakt voor een mondeling examen. Hij werd, na gesprek met rector, van de universiteit gehaald.

„Ze schoven Laurent plots van alles in de schoenen”, zei vader Alexander in 2019 tegen Het Nieuwsblad. Over het plagiaatverhaal zegt hij: „Die paper was officieel nog niet eens ingediend. En dat mondeling examen heeft hij niet eens afgelegd.” Volgens de moeder van Laurent, zou de universiteit hebben gezegd dat ze hun kind teveel onder druk zouden zetten.