Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomervakantie? Tips van andere ouders voor een lange autorit met kinderen

Heerlijk is het om met de auto op vakantie te gaan. Je kunt gaan en staan waar je wilt. Maar aan de andere kant is het ook zeker een dingetje om je kinderen tijdens een lange autorit content te houden. Zo lossen andere ouders dit op.

Ga jij binnenkort een lange autorit maken met je kinderen? Dan zie je daar misschien een klein beetje tegenop. Gelukkig ben je niet de eerste die dit doet, dus kun jij je voordeel doen met deze tips van andere ouders. Meer tips en dus andere reisverhalen nodig? Dit vind je hier.

Lange autorit met kinderen

Op deze manier vliegt die ellendig lange autorit met je kinderen voorbij.

Natte doekjes

Heather: „Wij verhuizen en reizen vaak en hierdoor heb ik in de jaren echt wel een paar trucjes opgepikt. Ga voor een waterproofhoes voor de autozitjes van je kids. Dit maakt het schoonmaken veel makkelijker, vooral je je kind last heeft van wagenziekte. En hoe oud je kind ook is neem altijd, ik herhaal altijd, natte doekjes mee.”

Snacks

Melissa: „Een dvd-speler, een tablet en belachelijk veel snacks. Ik neem een hele koelbox mee vol met snacks en drinken. Mijn zoon is best wel makkelijk als we reizen, als hij maar geen honger heeft.”

Eigen tasje

Rachel: „Wij laten elk kind hun eigen reistas inpakken. Daar mogen ze al het speelgoed en dergelijke in stoppen wat ze mee willen nemen. In noodgevallen wordt er soms ook weleens gebruik gemaakt van snoep om de kids stil te houden. Maar dat mag ook wel wanneer het vakantie is.”

Luisterboeken

Catharina: „Bij mijn zoon werken luisterboeken erg goed. Hij houdt het dan echt onwijs lang vol in de auto. Het werkt voor mij!”

Grijptang

Jennifer: „Als wij met de auto weggaan kiezen we altijd voor magnetisch speelgoed en nemen we altijd een grijptang mee. Als er dan iets op de grond valt hoeven mama en papa niet te helpen met het oprapen en hebben de kids wat te doen.”

Nieuw boek

Shannon: „Voordat we op reis gaan plegen we altijd eerst een bezoekje aan de boekenwinkel of de bibliotheek. Dan mogen mijn jongens een nieuw boek uitkiezen. Ik vind het fijn om de kids zo veel mogelijk te laten lezen aangezien dit hun fantasie stimuleert.”

Ga je met het vliegtuig op vakantie? Lees dan zeker dit artikel met tips voor wachten op het vliegveld!