Marcel van Roosmalen zorgt voor tweespalt onder kijkers Avondetappe: ‘jankbal’ en ‘beste ever’

Marcel van Roosmalen schoof gisteravond aan in Tour de France-napraatprogramma De Avondetappe en dat hebben we geweten. Op Twitter is de schrijver en columnist volledig neergesabeld, maar dat niet alleen. Andere kijkers vinden dat hij met zijn knorrende optreden het gejubel over het wielerspektakel juist feilloos blootlegde: „Beste uitzending ever.”

Eigenlijk hoefde niemand verbaasd te zijn over Marcel van Roosmalen. Hij beschouwt, vindt het niks, schrijft dat op of mompelt er iets over op radio of tv. Dat zal nooit veranderen. Hij bundelde al dat gemopper onlangs zelfs in een 800 pagina’s tellend boek, Totaal. Voor wie meteen ‘wie léést dat nou?’ wil twitteren: het boek belandde op nummer 1 in de best verkochte boeken-lijst.

Eerder dit jaar leverde zijn commentaar bedreigingen op. Toen ging het om teksten over politicus Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie. Marcel van Roosmalen deed aangifte en zei dat bedreigde lezers van zijn column de ironie niet hadden begrepen.

Marcel van Roosmalen en een geweldige etappe

Misschien was hoogstens de timing van de komst van Marcel van Roosmalen naar de Franse Alpen voor De Avondetappe ongelukkig. Presentatrice Dione de Graaff had met de oud-renners Rob Harmeling en Danny Nelissen namelijk een geweldige wielerdag beleefd. De Nederlandse ploeg met maar één Nederlandse renner, team Jumbo-Visma, had de Tour de France gistermiddag namelijk totaal op z’n kop gezet. De Deense jonge ster Jonas Vingegaard won de etappe boven 2000 meter hoogte en greep zo op indrukwekkende wijze de gele trui. En dat na een spervuur van aanvallen. Harmeling en Nelissen hadden daar lang en smakelijk over kunnen vertellen. Hun medegast stal echter de show.

Marcel van Roosmalen vond het namelijk allemaal maar niks, dat hele Tour de France-gedoe. Twitter stroomde meteen vol. Met mensen die vol afgrijzen zaten te kijken en de uitzending het dieptepunt aller tijden vinden. En met anderen die met een grote grijns voor de buis hebben gezeten. Het werd in ieder geval een soort van ongemakkelijk. Iets wat voormalig Metro-verslaggever en wielerkenner Kasper Hermans eigenlijk wel mooi samenvatte:



Dit op een of andere manier de beste én slechtse aflevering van de #Avondetappe ooit. — Kasper Hermans (@Kzzas) July 13, 2022

De perfecte dag beleefd?

„Je moet de perfecte dag hebben beleefd”, probeerde Dione de Graaff het nog. Maar dat had Marcel van Roosmalen niet. Zijn dochtertje trouwens wel. „Zij heeft genoten, van de reclamekaravaan. Verder moesten we vier uur wachten.”

Met een spiekpapiertje in de hand (en later zijn boek ter promotie op tafel) mocht Marcel van Roosmalen analyseren wat hij in de Tour de France had beleefd. Dat was bitter weinig, kunnen we samenvattend wel concluderen. „Praten over wielrennen heeft eigenlijk niet zoveel zin. Er is geen tactiek. De beste komt als eerste boven. Ik stond op het dak van de Tour, de Galibier. Ik had het benauwd en stond tussen allemaal gekken, mannen in wielrenkleding die zich steeds vreemder gingen gedragen. We stonden er uren en uren. In de verte zagen we dan een stipje naderen. Dat bleek de Fransman Barguil te zijn. Toen moesten we heel lang wachten en kwam die Pogačar langs. Die had duidelijk een suikertekort, dat zag ik aan zijn holle ogen. Ik wist: dit is het moment dat hij door het ijs zakt. En daarna was het weer heel lang wachten. Het spectaculaire van de etappe ontging me totaal. In de auto was het gelukkig wel gezellig. We waren heel blij dat we weer weg konden.”

Marcel van Roosmalen en ‘het plan’

En zo ging het lang en van kwaad tot erger door. Marcel van Roosmalen draafde vooral door toen het om ‘een plan’ voor de etappe ging. De schrijver is zo’n man die onthoudt dat het in De Avondetappe doorgaans 23 keer over ‘het plan voor de dag’, ‘een mislukt plan’ of een ‘perfect geslaagd plan’ gaat. Wie hem volgt, weet: dat gaat hij vanavond dus 46 keer doen. Een beetje stoken is hem niet vreemd. Waar half Nederland jubelde over de tactiek van Jumbo-Visma, vroeg Van Roosmalen zich 46 keer achter elkaar af ‘wat het plan dan was’.

Rob Harmeling en Danny Nelissen hielden zich netjes in. Maar hadden Marcel van Roosmalen waarschijnlijk het liefst over de tafel getrokken. Net als de kijkers thuis. Of juist niet… als je onderstaan overzichtje bekijkt.



Beste uitzending van de #Avondetappe “ever”. @MvanRoosmalen was heerlijk opdreef om de boel een spiegel voor te zetten. — Jaap van Gent (@JaapvGent) July 14, 2022



Ik was van plan om de #avondetappe terug te kijken. Helaas zat de zelfingenomen jankbal van een Marcel van Roosmalen aan tafel. Na 5 minuten gestopt met kijken. Jammer. Gelukkig genoten van @Vivelevelo_be gisteren. — Renzo Duijn 🚜 (@renzoduijn) July 14, 2022



Kan @MvanRoosmalen niet vaker aanschuiven bij de #Avondetappe? Ik vind het heerlijk hoe hij zijn blik erop werpt. Let's face is, wielrennen is een mooie sport, maar al die commentaren en inzichten van oud renners is gemiereneuk op de postzegel — Rose (@Rose_Mentink) July 14, 2022



Na alle gasten in de #Avondetappe over ‘jongensdroom’, ‘fascinerende wereld’ en ‘prachtige sport’, is het geluid van #marcelvanroosmalen een verademing. Het is ook niet dat hij het helemaal afbrandt, mensen. Kom op. — Conrad Berghoef (@conradberghoef) July 14, 2022



@NOSavondetappe wat een #anticlimax een avondetappe met #maartenvanrosmalen … niet om aan te zien. 😭 Diep diep triest. — 🍏 Han Fred  (@hfweelink) July 14, 2022



Het trieste niveau van de #NOS heeft nu ook de #Avondetappe bereikt….

Wat een ongelooflijke lul die #marcelvanroosmalen ! — Bas Brouwer (@BasBrouwer3) July 14, 2022



Mensen stel je nou niet zo aan. Zijn er hier echt mensen die oprecht woedend zijn om een stukje in een programma, waar ze het niet mee eens zijn? Ga nu eens bij jezelf te rade. Is televisie zo enorm belangrijk? Moet alles op tv in je straatje passen? @MvanRoosmalen #avondetappe — Len B LL.M ❌❌❌ 💉💉💉 🥳 (@HeerBakker) July 14, 2022



Marcel van Roosmalen bij het zien van alle tweets over de #Avondetappe pic.twitter.com/UYCAkIjogP — Flint (@flintstoon) July 14, 2022



Ik vond je bijdrage in de avondetappe niets toevoegen, het werd vervelend. Door blijven zagen over het plan. Je zag het ongeloof in de ogen van de anderen: "Meent hij dit nu?!" En dan de vergelijking met voetbal maken 🤤 Overbetaalde aanstellers in het meest onsportieve spel. — Arnoud (@ArnHub) July 14, 2022



Een van de mooiste etappes in de tour van de laatste jaren. En de NOS nodigt zo’n typetje uit Jiskefet van Michiel Romeyn uit ( goed gedaan overigens)🥴 Duidelijk voorbeeld van “ de plank misslaan”! #Avondetappe — Gerard van Veen (@Gerardo1301) July 14, 2022

Kun je niet wachten om De Avondetappe nu toch terug te kijken? Dat kan hier.