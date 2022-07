Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oranje Leeuwinnen winnen op EK, op Twitter gaat het vooral over irritante VAR, trommel en commentator

De Oranje Leeuwinnen wisten gisteravond Portugal te verslaan in de tweede groepswedstrijd van het EK. Hierdoor staat Nederland met één been in de kwartfinale.

Op sociale media gaat het echter niet per se over het spel van de voetbalvrouwen, maar juist over iets heel anders. Veel kijkers waren namelijk geïrriteerd door onder meer de VAR, een trommelgeluid en de commentator.

Oranje Leeuwinnen op voorsprong

De Oranjevrouwen hebben geen fijne week achter de rug. Hoewel er een puntje uit het vuur werd gesleept in de eerste wedstrijd tegen EK-favoriet Zweden, kreeg de ploeg daarna meerdere tegenslagen te verwerken: zowel Jackie Groenen als Vivianne Miedema testten positief op corona en keepster Sari van Veenendaal moest met een blessure naar huis.

Ondanks de ongelukkige aanloop begon Oranje uitstekend aan de wedstrijd tegen Portugal. In Leigh kwamen ze voor de ogen van 7000 toeschouwers op voorsprong: Damaris Egurrola kopte raak na een na een hoekschop van Sherida Spitse. Toen Stefanie van der Gragt in de zestiende minuut ook 2-0 maakte, leek er weinig meer fout te kunnen gaan.

Twitter klaagt over VAR, trommel en commentator bij wedstrijd Oranje Leeuwinnen

Maar zoals gezegd: ondanks de goed gespeelde wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen, was dat niet de focus van de kijkers. Hen viel namelijk iets heel anders op. Op Twitter ging het dus – zoals niet ongebruikelijk is voor het medium – vooral over randzaken. Meerdere twitteraars ergerden zich groen en geel aan de trommel die in het stadion te horen was. Ook de beslissingen van de VAR werden betwist en de commentator kon ook op niet veel goedkeuring rekenen. „Ik weet niet wie het commentaar bij de Oranje-dames verzorgt maar als ie nog 1 x een hele familiegeschiedenis doorneemt, wil ik SNOEKS ZELFS TERUG.”



Portugal buigt achterstand om

Maar we focussen weer even op de wedstrijd: Portugal knokte zich knap terug na de 2-0. In de openingswedstrijd tegen Zwitserland bogen ze al een 2-0 achterstand om en gisteren herhaalden ze dat kunstje. Tien minuten voor rust haalde Dominique Janssen Carole Costa onderuit, waarna de VAR de scheidsrechter naar de kant riep. Scheidsrechter Martinic kende de strafschop na lang beraad toe en Costa faalde niet vanaf elf meter. Diane Silva zorgde na rust voor de gelijkmaker.

De Oranje Leeuwinnen leken zich snel weer te herpakken met een goal van Jill Roord, maar de VAR oordeelde weer in het nadeel van Nederland: Beerensteyn stond buitenspel. In de 62ste minuut kwam de 3-2 alsnog. Daniëlle van de Donk zorgde met een schitterend doelpunt voor de beslissing. Hierna kwam Nederland niet echt meer in gevaar.

Aanstaande zondag staat de laatste groepswedstrijd op de planning. Om 18.00 uur trapt Nederland in Sheffield af tegen Zwitserland. Oranje staat in de groep op gelijke hoogte met Zweden en kan dus nog groepswinnaar worden. Een gelijkspel is genoeg om door te gaan naar de kwartfinale van het EK.