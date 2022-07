Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers teleurgesteld door exit Femke van der Laan in De Slimste Mens: ‘Wat jammer’

Wie zal de oudejaarsconference van dit jaar verzorgen? Welk land heeft als enige nog een keizer? Wie is aankomend seizoen hoofdtrainer bij PSV? Het zijn enkele vragen uit het KRO-NCRV programma De Slimste Mens. Boulevard-deskundige Rob Goossens gaat de strijd aan met journalisten Femke van der Laan en Thomas van Groningen.

Sinds de start van het jubileumseizoen staat de kennisquiz standaard in de top 3 van best bekeken programma’s. Ook gisteren scoorde De Slimste Mens wederom meer dan een half miljoen kijkers.

De Slimste Mens

Natuurlijk is Maarten van Rossem er ook bij en dus kunnen de cynische grappen niet ontbreken. Een kijker van het programma wil weten wat de historicus doet als hij niet kan slapen. Daar heeft Van Rossem zo zijn maniertjes voor. „Ik val heel makkelijk in slaap. Dan slaap ik een uur of drie, vier. Dan word je wakker. Ik maak vaak een wandeling in mijn gedachten. Dat werkt geweldig.”

Anderen zouden misschien de ouderwetse techniek van schaapjes tellen toepassen, maar daar heeft de historicus niets mee. „Ik heb ooit voor een week of 8 op een aantal schapen gepast. Dat zijn zulke achterbakse beesten. (..) Ze probeerden altijd in mijn vingers te bijten. Ze keken ook met van die enge ogen, met van die balken erin.”

Twitter oorlog

Al snel blijkt dat Goossens veruit de meeste punten heeft weten te scoren. En dus gaan de overgebleven twee kandidaten, die al drie dagen in het spel zitten, de strijd met elkaar aan. De kledingkeuze van journalist Van Groningen mag dan misschien niet bij iedereen in de smaak vallen, maar het spel goed spelen, dat kan ‘ie zeker. Op tactische wijze weet de kandidaat zijn tegenstander Van Der Laan eruit te bonjouren. En dat vinden velen maar jammer.

„Wat is die Femke van der Laan een slimme en charmante vrouw!”, klinkt het op Twitter. Ik had haar echtgenoot Eberhard altijd ook al hoog zitten. Moet een geweldig stel zijn geweest denk ik dan.” Dat Van Groningen er met de winst vandoor gaat, vindt niet iedereen even leuk. „Irriteer me mateloos aan die Thomas van Groningen”, laat iemand weten. Die tweet heeft de Slimste Mens-deelnemer duidelijk niet gemist. „Het is ergeren, niet irriteren”, reageert Van Groningen. Ook Goossens kan het niet laten om in te gaan op een tweet. Zo laat de Boulevard-deskundige weten het jammer te vinden dat niet iedereen zijn humor deelt.



De aflevering van De Slimste Mens is terug te kijken via NPO.