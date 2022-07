Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lang Leve de Liefde-date schatert het uit om spelfout in tatoeage: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Het programma Lang Leve de Liefde kenmerkt zich inmiddels om de bijzondere een soms ietwat ongemakkelijke televisie-momentjes. Maar een voorproefje op de aflevering van vanavond belooft al veel goeds. Daar blijkt een kandidaat namelijk vergeten dat hij wellicht zijn tatoeage had moeten controleren op spelfouten. Waarna zijn date het uitgiert van het lachen.

Het LLDL-koppel dat vanavond op televisie verschijnt, heeft al een memorabel fragment te pakken. Het programma deelt namelijk alvast een voorproefje van de aflevering op social media.

Dame merkt spelfout op in tatoeage van LLDL-date

Daarin is te zien hoe het LLDL-stel romantisch in een bubbelbad zit als de dame ineens iets opvalt. Ze leest namelijk de tatoeage op de borst van haar date en merkt dan iets bijzonders op. Er zit een spelfout in de tekst.

„You never know how strong you are until being strong is the only choice you have”, hoort de tekst te zijn. Maar in de woordjes know en how heeft de jongeman een foutje staan. „Er staat een spelfout in”, zegt de jongen lachend. „Dat meen je niet”, schatert zijn date uit. „Kappen nou, niks hardop zeggen hè”, probeert hij haar schaterlach iets te temperen. Maar zijn date kan haar lach niet inhouden. „Hoe heb je dat zelf niet gezien?”, vraagt ze hem. „Ja ik zag het pas toen ik thuiskwam”, legt hij uit. „Toen ik in de spiegel keek.”

Gieren van het lachen in Lang Leve de Liefde

Waarna zijn date nog harder moet lachen. „Voordat je gaat tatoeëren, dan kijk je er toch eerst naar?”, vraagt ze lachend. „Toen zag ik het toch niet. Toen zag het er gewoon goed uit”, verdedigt de jongen zijn tatoeage-keuze. Maar de dame in kwestie giert het uit. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt hoor”, lacht ze nogmaals. Overigens kan haar date ook lachen om zijn eigen foutje. Dat belooft veel goeds voor de LLDL-aflevering van vanavond.

Bekijk hieronder het fragment:

Wil je Lang Leve de Liefde bekijken? De aflevering van vanavond vind je hier.