Negen kinderen, maar altijd geduldig: veel lof voor moeder Janneke uit Een Huis Vol

Kijkers van het programma Een Huis Vol moeten er niet aan denken: zoveel kinderen hebben. Met al die chaos om je heen is het moeilijk om het hoofd koel te houden. Maar moeder Janneke van de familie Jelies lukt het en dat vinden kijkers van het programma – dat sinds gisteren weer op de buis is – ontzettend knap. „Janneke for president.”

Een nieuwe reeks van kijkcijferhit en Een Huis Vol is sinds gisteravond weer dagelijks te zien op NPO 1. In het programma, dat vorig jaar nog genomineerd was voor een Gouden Televizier-Ring, volgen kijkers gezinnen die veel kinderen hebben. Zo heeft de familie Jelies negen kinderen en de ‘Buddenbruckjes’ – misschien wel het bekendste gezin uit de reality-serie – er zelfs elf. Ook wordt dit seizoen weer de familie Cudogham gevolgd, waar zeven kinderen onderdeel van het gezin uitmaken.

De familie Zeldenrust is de enige familie die dit seizoen voor het eerst wordt gevolgd. Daar krijgen kijkers vanavond meer van te zien. Wat al gelijk opvalt: alle namen van de gezinsleden beginnen met de letter J. Het gezin – met moeder Jantina, vader Jozua en hun acht kinderen – noemt zich dan ook wel de 10 J’s.

Alle lof voor moeder Janneke uit Een Huis Vol: ‘Zo lief!’

De Jelies zijn een goede bekende van vaste kijkers van het programma. Zij hebben in de eerste aflevering een druk weekendprogramma voor de boeg. Vader Johan heeft grootse plannen. De barbecue gaat aan en de jacuzzi wordt gevuld, tot grote vreugde van de kinderen, die in het wilde weg springen.

En dan is het dit seizoen ook nog eens groot feest bij de familie. Want de oudste dochter Jennie wordt 16 jaar oud. Kijkers volgen dit seizoen bovendien de eerste momenten van het nieuwste lid van het gezin: dochter Johni. Iedereen begrijpt wel, het is een drukke bedoening in huize Jelies.

Des te knapper dat moeder Janneke zich zo goed staande houdt. Niet alleen blijft ze de rust zelve, ook doet ze altijd ontzettend lief tegen haar man Johan en tegen de kinderen. „Na al die seizoenen kunnen we toch wel concluderen dat Janneke Jelies een award verdient voor meest geduldige moeder. Ik vind haar zo lief”, zijn kijkers het met elkaar eens.



Maar ook een dikke pluim voor de familie Jelies. Als de kinderen genieten, genieten Janneke en Johan ook. Janneke blijft de rustheid zelve en handige Johan zorgt voor originele ideeën… #eenhuisvol pic.twitter.com/5CJtRd3K2S — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) July 26, 2022



Vader Rob moet even alleen voor de kinderen zorgen

In de eerste aflevering is ook aandacht voor Thaila, de moeder des huizes bij de familie Buddenbruck. Zij start na tientallen jaren weer met een opleiding om kapster te worden. Hoewel het met negen thuiswonende kinderen al een druk bestaan is, moet Thaila ‘s avonds naar school. En dus moet vader Rob dan alleen voor de negen kinderen die nog thuis wonen, zorgen. En dat loopt allesbehalve gesmeerd.

Bij de familie Cudogham gaat dochter Pixie-Lien na de zomervakantie naar de middelbare school. Zij zit middenin een zoektocht naar de meest geschikte school en dat is nog knap lastig in Amsterdam, gezien het lotingssysteem. Maar ze is in ieder geval ontzettend blij met haar vwo-advies.



Loon naar werken…

Pixie Cudogham krijgt een VWO-advies.

Als je weet hoe kansenongelijkheid in het onderwijs werkt, is dit extra mooi. Wat blijven de Cudoghams toch een leuke en warme familie. #eenhuisvol pic.twitter.com/t7hgmN8L85 — Elsschot 🇳🇱🇪🇺🇺🇦 (@marcelbar8) July 26, 2022

De eerste aflevering is hier terug te kijken.