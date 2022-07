Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de 5 podcast-tips van… Jordy Graat

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favorieten selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Jordy Graat.

Jordy Graat is presentator bij Omroep Brabant, dj en podcastmaker. Bij de regionale zender heeft hij dagelijks zijn eigen radioshow Jordy Draait Door en op zaterdag Graat en de Laat met cabaretière Christel de Laat. Hij presenteert op tv diverse programma’s tijdens carnaval en andere evenementen. Als dj draait hij wekelijks door heel het land op festivals, bedrijfsfeesten of gewoon in de kroeg. Samen met Rob Kemps (Snollebollekes) neemt hij de podcast Groeten Uit Het Zuiden op. Iedere week bespreken de twee mannen allerlei dingen over hun werk, grappige anekdotes en soms een serieuze noot. Daarnaast is Jordy nog veldspeaker bij voetbalclub PSV.

De 5 podcast tips van Jordy Graat

1. 30 minuten Rauw met Ruud de Wild

Buiten het feit dat ik veel respect heb voor hem als radiomaker, vind ik zijn gesprekken met bekende Nederlanders ontzettend boeiend. Iedereen die aanschuift is zeer openhartig en Ruud stelt eerlijke en goede vragen.

2. Elektra Podcast met Wouter Monden

Comedians en cabaretiers vertellen de beste verhalen over hun slechtste shows. Ik moet vaak hardop lachen als ik hoor waar de gasten in terechtkomen of wat ze meemaken. Het geeft ook een goed beeld dat de allergrootsten soms ook bizarre dingen meemaken.

3. Theme Talk met Thomas van Groningen en Maurice de Zeeuw

Bizar knap hoe zij iedere week weer een podcast weten te vullen. Leuke informatie en achtergrondweetjes over pretparken. Omdat ze zelf ook veel op pad gaan, hoor je dat ze weten waar ze over praten. En veel tips komen bij mijn pretparkbezoeken van pas.

4. De Broadcast van Patrick en Peter

Leuke gesprekken met mensen uit het mediavak. Ze krijgen de tijd om hun verhaal te doen en het is knap hoe zij oude fragmenten hebben weten op te sporen. Je merkt dat de gasten daardoor enthousiast vertellen over de gouden tijden van radio en televisie.

5. De Leeuw lult verder met Paul de Leeuw

Ik vind Paul de Leeuw een icoon op televisie, maar in deze podcast laat hij zien dat hij ook met alleen geluid prima uit de voeten kan. Hoog tempo, leuke gasten en een meeluller die altijd zorgt voor de rake noot. Het zit gewoon heel goed in elkaar en maakt me vrolijk.

