Beschoten Jouke (16) ‘had oorsuizen van de kogel die zo dichtbij was’

Inmiddels weten veel mensen wat er is gebeurd tijdens de boerenprotesten de afgelopen dagen. De politie schoot gericht op een trekker, met daarin de 16-jarige Jouke, die daarna werd vastgehouden op het politiebureau in Leeuwarden. Gisteren besloten een aantal boeren daarheen te gaan in de hoop hem vrij te krijgen. Maar wat gebeurde er precies waardoor de politie op hem schoot?

Nynke Koopmans, melkveehouder en raadslid BVNL Tietjerksteradeel staat in nauw contact met de familie van de Friese jongen en schoof gisteravond aan bij Op1.

‘Moeder Jouke overweegt aangifte’

Vanmorgen werd bekend dat de moeder van Jouke overweegt om aangifte te doen. De advocaat van de tiener uit Akkrum meldt dat tegenover het Algemeen Dagblad. Volgens de jurist ‘reed Jouke van schrik door na het schot van de politie’. De moeder laat weten aangifte van poging tot doodslag te willen doen tegen de betrokken agenten.

Terug naar Op1. Daarin wilde presentatrice Margje Fikse, die samen met Tijs van den Brink de presentatie op zich nam, van melkveehouder Koopmans weten wat er nou precies gebeurde. Eerst liet Op1 in de studio beelden zien van het schieten van de politie, die inmiddels ook op social media rondgaan. Daar is nogal wat discussie over, want wat gebeurde er nou precies? Volgens de één wilde Jouke inrijden op de politie, de ander zegt dat het juist aan de politie lag.

Koopmans legt uit: „Jouke reed weg, die had er de hele dag gestaan. Hij wilde wegrijden en de politie loopt achter hem aan. Hij reed hen dus niet omver, zij liepen naar voren. Op het moment dat je van je sokken gereden wordt, ga je achteruit lopen.” Volgens haar liepen de agenten ‘gewoon vooruit’. „Ze liepen richting de trekker en ze schieten van een afstand op de cabine. Er zit ook echt een kogelgat in de cabine van de trekker, ter hoogte van zijn hoofd. Vanaf deze afstand, heb ik me laten vertellen door mensen die vaker met wapens werken, had je niet kunnen weten of je op de trekker schoot of op zijn hoofd. Het is een bijzonder traumatische gebeurtenis.”

Beschoten Jouke (16) ‘wil gewoon boer zijn’

Daar springt presentatrice Fikse even in: „Dat weet u al wel? Dat het met hem op dat gebied slecht gaat?” „Nou ja, dat kun je je voorstellen”, komt de reactie van Koopmans. „Het is een 16-jarige jongen en hij stond daar omdat hij gewoon boer wil zijn, hij wil voedsel produceren. En dan word je daar weggeschoten door de politie. Dan gaat het wel slecht met je.”

Toch is Fikse benieuwd naar wat er precies gebeurde. „U zegt: ‘Hij stond daar gewoon en hij ging gewoon naar huis’, dat is wat u steeds hoort? Daar is niets aan vooraf gegaan, hij wilde niet op de politie inrijden?” Maar volgens de melkveehouder is dat duidelijk te zien op de beelden die beschikbaar zijn van het incident. „Dat kun je gewoon zien, dat kan iedereen zien. Hij reed niet op de politie in, zij liepen echt achter hem aan en hij wilde gewoon naar huis.”



Melkveehouder Nynke Koopmans staat in nauw contact met de familie van een van de arrestanten, een 16-jarige jongen. ‘’Hij had echt oorsuizen van die kogel die zo dichtbij is geweest.’’ #Op1 pic.twitter.com/Ay5rbVNntt — Op1 (@op1npo) July 6, 2022

‘Veel steunbetuigingen’ voor boeren

Koopmans staat dus in nauw contact met de familie en is op de hoogte van hoe het met Jouke en zijn ouders gaat. Laatstgenoemden waren volgens haar „bijzonder aangeslagen” na het schietincident. „Dat is logisch, als dat met je kind gebeurt. Hij is gisteren meegenomen zonder dat ze wisten waar hij heenging, zonder dat ze contact met hem hadden.”

„Die jongen is 16 jaar en nogmaals, hij wil maar één ding: boer zijn”, benadrukt ze. „Daarvoor staat hij daar en dan wordt hij door onze eigen regering, door de politie, wordt hij daar weggeschoten.” Ook hoorde ze van zijn ouders dat de kogel wel erg dichtbij hem is geweest. „Hij had er oorsuizen van. Dat is verschrikkelijk.”

Ze eindigt met een boodschap. Volgens haar hebben de afgelopen dagen veel mensen steun betuigd. Aan de familie, maar ook aan de boeren. „En die steun komt niet alleen van boeren, maar ook van mensen die afhankelijk zijn van de boeren, die hun werk vinden in de agrarische sector. Het gaat allemaal verdwijnen als dit afbraakbeleid doorgaat. Burgers zien ook: wat er hier, in dit land gebeurt, dat gaat echt helemaal verkeerd.”

