Politie trekt wapen bij boerenblokkades, maar dat roept ook vraagtekens op

De boerenblokkades zorgen voor een hoop ophef in Nederland. Ook gisteravond protesteerden de boeren. Op de A32 bij Heerenveen ging het er heftig aan toe. Daar trok de politie het wapen en schoot op een trekker. Waarom? De politie spreekt van een dreigende situatie en op social media gaan inmiddels video’s rond.

Rond 22.40 uur waren de schoten bij een afrit van de snelweg te horen. De politie laat op social media weten dat er waarschuwingsschoten zijn gelost en agenten gericht geschoten hebben. Protesterende boeren zouden namelijk geprobeerd hebben om op politieauto’s in te rijden. Er raakte niemand gewond. Drie mensen zijn opgepakt en de Rijksrecherche doet onderzoek naar de zaak.



Omstreeks 22:40 uur is er door trekkerbestuurders geprobeerd in te rijden agenten en dienstvoertuigen. Dit gebeurde bij de oprit Mercurius/A32 in #Heerenveen. Er ontstond een dreigende situatie. Hierbij zijn waarschuwingsschoten gelost en er werd gericht geschoten. — Politie Fryslân (@POL_Fryslan) July 5, 2022

Politie trekt wapen bij boerenblokkades Heerenveen

Inmiddels gaan op social media beelden rond van agenten die hun wapen trekken bij de protestacties. In de desbetreffende video is te zien dat een trekker voorbij een groep agenten rijdt, daarna klinken er schoten. Op dat fragment is niet te zien dat er op de agenten wordt ingereden, waar de politie over spreekt. Ook duikt er een andere video op waarop een agent een wapen richting een protesterende boer houdt.

Op social media klinken verontwaardigde reacties. Men vraagt zich af of het lossen van schoten daadwerkelijk nodig was. Maarten Brink van politiebond ACP legt uit dat het nog onduidelijk is welke situatie zich voordeed. Hij stelt dat „agenten nooit ‘zomaar’ naar het vuurwapen grijpen. Het pistool is het zwaarste middel”, aldus Brink.



Onvoorstelbaar dat het zover is gekomen in Nederland.

De politie schiet gericht op een wegrijdende boer die aan het demonstreren was.

Ik schaam me diep voor dit kabinet.#BelangVanNederland #BVNL #stikstof #stikstofwaanzin #RutteMoetWeg #Rutte4Exit pic.twitter.com/QOFAPTZaF1 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) July 6, 2022



Zoals ik eerder stelde moet iedereen de context van die schoten afwachten. Punt. Maar als @lientje1967 nog een spoeddebat wil over onze 'voedselvoorzieners' die 'kapot gemaakt worden' kunnen we vooral vastellen dat @BoerBurgerB olie op het vuur gooit. https://t.co/kDPTR2fIek — Wouter Louwerens (@Woutel) July 5, 2022

Vragen en reacties op video’s optreden politie

Onder meer strafrechtadvocaat Christian Flokstra zet zijn vraagtekens bij het handelen van de politie. Hij vraagt zich af of het trekken van een wapen daadwerkelijk nodig was in deze situatie. En ook advocaat Richard Korver mengt zich in die discussie op Twitter.



Het filmpje roept vragen op over de noodzaak tot schieten en dus zal goed onderzoek moeten volgen. Waar ik nu bang voor ben is dat de Tweede Kamer gaat debatteren over een filmpje van 35 seconden. — Christian Flokstra (@ChrisFloks) July 5, 2022



Ik ben meer bang dat het onderzoek niet goed zal zijn en er beelden van slechte kwaliteit in dossier komen, gebeurde eerder ook in zaak Mitch Henriquez. Apart en mild strafklimaat voor politiemensen wat uit diezelfde kamer komt idem. — Richard Korver (@jeadvocaat) July 5, 2022

BBB-leider Caroline van der Plas en FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren roepen op tot een spoeddebat met premier Mark Rutte over het optreden van de politie. Deze gaat er alleen niet komen omdat de coalitiepartijen dit niet nodig vinden. Zij willen eerst het onderzoek afwachten.

Boerenblokkades gaan door

Het is de derde dag op rij dat de boeren op verschillende plekken in Nederland de boel blokkeren. Inmiddels is bekend dat boeren zich ook rond het Groningse Airport Eelde verzamelen. Vannacht werd een distributiecentrum van supermarkt Aldi in Drachten door protesterende boeren geblokkeerd.



