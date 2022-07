Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongemakkelijk relatie-consult in Een huis vol: ‘Als je maar geen scheten laat’

Uiteten, een dagje indoor-snowboarden en naar een escape room. Allemaal leuke uitjes, maar met een familie van 8 tot 11 kinderen is dat nog een flinke uitdaging. Daar weten de families uit het KRO-NCRV programma Een Huis Vol alles van.

Voor de familie Cudogham is het daarom nog niet zo vanzelfsprekend om met zoveel kinderen op wintersport te gaan. Maar als de hele buurt het doet, dan moet het toch wel leuk zijn. Dus besluiten moeder Cynthia en vader Iven om een snowboard-uitje te plannen in een overdekte hal. „Dan weten we gelijk of het iets voor ons is”, aldus de Amsterdamse moeder.

Een huis vol

Als de 9-koppige familie aankomt bij de indoor-skihal is het zover: de schoenen moeten aan. En dat is een hele klus met 7 kinderen. Vader en moeder schieten de kids te hulp, maar niet van harte. „Dit is al een reden voor mij om niet op wintersport te gaan”, laat vader Iven weten.



Als alle kids dan eindelijk op hun snowboard staan, komt het volgende probleem alweer om de hoek kijken. De jongste spruit van de familie, 4 jaar, wil ook snowboarden. Maar daar vinden zijn ouders hem nog te jong voor. En dus zet de kleuter het op een huilen. „Wat zielig”, zegt Cynthia. Na een tijd is de moeder overtuigd en krijgt haar jongste kind toch een snowboard. „Ik snap het ook wel. Als iedereen er een krijgt, wil hij het ook.”

Quality time

Familie Buddenbruck spant de kroon in dit programma. Zij hebben met 11 kinderen en één kleinkind écht een huis vol. In alle drukte is het ook belangrijk om tijd voor elkaar te maken. Op Valentijnsdag heeft Thalia een koffieproeverij voor Rob geregeld. De vader mag eerst zijn eigen koffie maken, waarna een koffieproeverij volgt. Vervolgens krijgen de twee een massage. De dag wordt afgesloten met een relatie reading. Het begint allemaal erg spiritueel, totdat de maag van het medium hevig begint te knorren. Toch hoeven ze zich daar geen zorgen om te maken. „Dat gebeurt wel vaker”, verzekert de spirituele vrouw hen. „Zolang je maar geen scheten gaat laten”, reageert Rob.

Volgens het medium laten de twee zich niet gek maken door hun omgeving. Ze zouden elkaar ook van „andere levens kennen”. En dan krijgt de spirituele vrouw iets anders door. „Heb je weleens rugpijn?”, vraagt ze aan Thalia. „Je hoeft jezelf niet naar beneden te halen. Een jaartje of zes was je toen.” Die opmerking is raak: Thalia schiet er vol van. Het blijkt dat het om de scheiding van haar ouders gaat. En dat is ergens ook een opluchting. „Ze zei in ieder geval niet dat we niet goed bij elkaar passen”, grapt de moeder.

Een Huis Vol kun je bekijken via NPO.