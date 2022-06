Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel liefde voor Obese-deelnemer Chantal: ‘Tranen in mijn ogen’

Twee zwangerschappen, een tweeling en een zorgkindje: in haar tijd als kersverse moeder heeft Obese-deelnemer Chantal zichzelf verwaarloosd. Daardoor is ze veel aangekomen en is ze haar oude zelf kwijtgeraakt. Maar nu is het tijd voor verandering. De deskundigen van Obese en presentatrice Miljuschka Witzenhausen begeleiden haar in een nieuwe aflevering naar een gezonde levensstijl.

Tijdens de opvoeding van haar kinderen heeft Chantal zichzelf weggecijferd en is daardoor veel aangekomen. In de spiegel ziet ze tegenwoordig alleen maar een ongelukkige vrouw, die niet zoveel meer mooi vindt aan haarzelf. Omdat haar onzekerheden alleen maar erger worden, heeft ze de stap genomen om zichzelf op te geven voor Obese. „Als ik terugkijk naar foto’s van toen ik nog slank was denk ik alleen maar: ‘Oh dat zou ik zo graag weer willen’. Mijn gewicht beïnvloedt mijn leven heel erg en ik zou heel graag weer mijn oude zelf willen worden.”

Na een zware tweelingzwangerschap bevalt Chantal van twee jongetjes, maar de problemen zijn verre van over. Eén van de kinderen heeft een lip-, kaak- en gehemeltespleet (schisis). Alleen al in het eerste jaar moet hij twee operaties ondergaan. Om met het verdriet en de stress om te gaan, grijpt Chantal naar eten. Daarnaast heeft ze een chronische darmziekte, waardoor ze geen gluten mag eten. „En juist de dingen die geen gluten bevatten, bevatten juist vaak wel koolhydraten.” Hierdoor werd gezond eten nog moeilijker. „Maar nu is het echt tijd voor verandering.”

Chantal in Obese: ‘Wil ook trots zijn op mezelf’

Bij de eerste weging weegt Chantal 106 kilo. Haar doel is 31 kilo afvallen, zodat ze op een gewicht van 75 kilo komt. „Ik wil gewoon weer heel graag lekker in mijn vel zitten.” Haar grootste wens is om een fotoshoot te doen met haar gezin. „En dat ik dan ook trots kan zijn op mezelf en niet alleen op mijn mannetjes”, legt ze met tranen in haar ogen uit. Om haar doel te bereiken gaat Chantal het gevecht aan. Haar motivatie is groot: het training- en voedingsschema volgt ze nauwkeurig. Anderhalve maand later weegt Chantal voor het eerst in een lange tijd weer minder dan 100 kilo, een prestatie waar ze zelf voorzichtig trots op is.

Helaas krijgt Chantal kort na haar eerste overwinning corona. Door haar astma slaat het virus hard toe en mag ze pas weer sporten als ze is aangesterkt. Uiteindelijk kan ze na anderhalve week weer haar training- en voedingsschema’s oppakken. Haar conditie is ze voor een groot deel kwijt, maar ze laat zich niet uit het veld slaan. Bij het volgende weegmoment blijkt de schade mee te vallen: ze is zelfs meer dan twintig kilo kwijt. Haar broeken zitten ruimer, ze kan meer met haar kinderen spelen en het belangrijkste: haar zelfverzekerdheid komt langzaam terug.

Niet langer verstoppen

Nog voor het einde van haar traject zit ze al goed genoeg in haar vel om de fotoshoot met haar gezin te doen. „Ik verstopte mezelf altijd op foto’s, maar dat doe ik nu niet meer”, vertelt ze trots. En trots zijn mag Chantal zeker: want na acht maanden weegt ze nog maar 74,7 kilo. Ze zit dus zelfs ónder haar droomgewicht en is 31,3 kilo afgevallen. Tranen van geluk vloeien bij Chantal en ook haar vrienden en familie houden het niet droog. „Mijn dierbare mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de steun en ik hou allemaal heel veel van jullie.”

Niet alleen vrienden en familie waren blij voor Chantal: ook op Twitter deelde mensen hun trots.



#obese vooruitgekeken via @Videoland.Met tranen in mijn ogen en ook een lach op mijn gezicht. Ik herken mijzelf in jou Chantal. Ben inmiddels 22,5 kilo kwijt (17 in dit jaar),had vandaag een slechte dag qua eten. Zin in zoet.. (1/2) @miljuschkaw #obesenl — Liset (@lisettwit) June 23, 2022



Net #obese terug gekeken. Chantal je mag trots op jezelf zijn. Je bent goede moeder en partner. Zet dit goede door en wees trots op wie jij bent. Zag je aan einde stralen. Je bent knappe vrouw. Good luck — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) June 29, 2022

