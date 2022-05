Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de kandidaten in nieuw seizoen Obese: ‘Walg van m’n lichaam en voel me bejaard’

Het nieuwe seizoen van Obese komt er bij RTL 5 aan en dat betekent: nieuwe gezichten! Negen deelnemers met obesitas gaan vanaf 1 juni in acht afleveringen de keiharde strijd tegen de kilo’s aan.

De acht worden een langere periode gevolgd met als doel hun leven weer op gang te krijgen en natuurlijk de nodige kilo’s te verliezen. Ze worden bijgestaan door een team van deskundigen en presentatrice Miljuschka Witzenhausen.

Metro stelt we de kandidaten voor (en schreef dit eerder over Obesitas).

Negen deelnemers Obese

Iris

Iris is 30 jaar en walgt van haar lichaam. Ze voelt zich bejaard en wil zich weer als haar 30-jarige zelf voelen. Iris doet er alles aan om een gezonde levensstijl en een beter zelfbeeld te krijgen. Het team van Obese helpt daarbij. Iris ondergaat een metamorfose, niet alleen fysiek, maar ook mentaal wordt ze een ander persoon.

Marcel

Marcel is buschauffeur en werkt op de meest uiteenlopende tijden. Hij is eerder heel veel afgevallen, maar al die kilo’s zitten er weer aan. Dit keer pakt hij het anders aan en staat hij onder begeleiding van de Obese-deskundigen. Het is een moeilijk traject voor Marcel, hij is eigenwijs en trekt zijn eigen plan.

Tony & Nikki

Het koppel Tony & Nikki hebben samen twee jonge zoons. Ze vinden elkaar door hun overgewicht niet meer aantrekkelijk en de intimiteit is ver te zoeken. Voor zichzelf, hun relatie en voor hun kinderen is het tijd om iets aan hun overtollige kilo’s te doen. Onder begeleiding van de deskundigen van Obese, gaan ze hun levensstijl drastisch omgooien.

Geheim weg door Obese

Martin

Martin draagt niet alleen te veel kilo’s met zich mee, ook een heel groot geheim. Door het verliezen van de kilo’s krijgt hij genoeg zelfvertrouwen zijn geheim met iedereen te delen. De deskundigen van Obese ondersteunen hem gedurende zijn traject en zien hem veranderen van een onzekere man, in iemand die de wereld aan kan.

Chantal

Chantal heeft samen met haar man drie zoons, waarvan één tweeling. Haar eerste zwangerschap is heftig en door de zorgen om de tweeling heeft ze zichzelf verwaarloosd. Het is tijd voor Chantal. De deskundigen van Obese begeleiden haar naar een gezonde levensstijl, die ook echt vol te houden is.

Aziz

Aziz is 24 jaar en de jongste deelnemer van dit seizoen. Door de coronapandemie is hij eenzaam geworden en is eten zijn uitlaatklep. Hij heeft een tussenjaar genomen om zichzelf te ontwikkelen en te bedenken wat hij wil in de toekomst. De deskundigen van Obese helpen hem hierbij. Aziz ondergaat een metamorfose, vindt zijn roeping en bloeit helemaal op.

Niet spelen met kinderen, dus kandidaat Obese

Bart

Bart heeft samen met zijn vrouw drie jonge kinderen. Door zijn overgewicht kan hij niet spelen met zijn zoon en dochters. Daar wil hij verandering in brengen en het team van Obese helpt hem daarbij. Door een traumatische ervaring uit zijn jeugd, ondergaat Bart vooral mentaal een enorme verandering en dat zorgt voor interessante inzichten.

Chantalle

Chantalle heeft veel meegemaakt in haar leven en is daardoor een stoere vrouw geworden, die alles alleen aan kan. Hulp vragen is iets wat ze nooit doet, tot ze zo onzeker is geworden van haar gewicht en ten einde raad Obese raadpleegt. De deskundigen staan voor haar klaar en begeleiden haar naar een gezonde levensstijl die vol te houden is.

Obese en is vanaf woensdag 1 juni wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5. Oude afleveringen vind je op Videoland.