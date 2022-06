Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kopen Zonder Kijken én Lang Leve de Liefde zoeken nieuwe deelnemers: zo meld je je aan

Krijg je stress van de woningmarkt en wil je zo snel mogelijk een huis? Of krijg je juist stress van je liefdesleven en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? In allebei de gevallen heb je geluk, want zowel Kopen Zonder Kijken als Lang Leve de Liefde zoeken nieuwe kandidaten!

We vertellen je aan wat ze van je willen weten én hoe je je aanmeldt.

Kopen Zonder Kijken zoekt nieuwe deelnemers

Voor wie het concept nog niet kent van Kopen Zonder Kijken: het is precies wat de naam doet vermoeden. Een koppel geeft een budget en hun wensen op en dan koopt een makelaar een huis voor ze, zonder dat zij het zelf ooit hebben gezien. Een succes? Of juist niet? Het afgelopen seizoen kende zowel blije momenten als momenten van frustratie. Het Kopen Zonder Kijken-avontuur van Jeroen en Carlijn leek deze week zelfs bijna te mislukken. Met hun eisenpakket waren ze namelijk ‘kansloos’ op de woningmarkt.

Om mee te doen aan het populaire RTL-programma, moet je een hoop informatie doorgeven. Naam, woonplaats, burgerlijke staat en huidige woonsituatie: de makers willen het allemaal weten. Maar naast de gebruikelijke vragen, willen ze ook weten wáárom het niet lukt om een huis te kopen. Zijn jullie het bijvoorbeeld ergens over oneens? Daarnaast willen de makers ook wat informatie over de financiële situatie en het toekomstige huis: hoeveel eigen geld hebben jullie? Hoeveel geld kunnen jullie maximaal lenen bij de bank? En misschien wel het belangrijkste: naar wat voor woning zijn jullie op zoek?

Het aanmeldformulier vind je hier.

Meedoen aan Lang Leve de Liefde?

In Lang Leve de Liefde worden er geen huizen gekocht, maar wél misschien partners voor het leven gevonden. In de afgelopen seizoenen kwamen mooie, maar ook onvergetelijke (lees: bizarre) momenten voorbij. Zoals Maria’s date die midden in de nacht haar kamer komt binnensluipen en vraagt of hij bij haar in bed mag. Als het antwoord daarop ‘nee’ is, geeft hij nog niet op en vraagt of ze dan wel met hem zou willen douchen. Ook daar is Maria niet van gediend.

Voor Lang leven De Liefde moet je ook een berg aan informatie doorgeven. Vanzelfsprekend hoort daarbij je naam, je adres en je leeftijd. Maar op het aanmeldformulier moet je ook je lengte, studie of beroep, reden van deelname, seksuele voorkeuren én sociale media accounts invullen. Vooral dat laatste kan spannend zijn, want wat staat er ook allemaal weer op je sociale media accounts van tien jaar geleden?! Maar durf jij het wel aan? Dan kan je je hier aanmelden.