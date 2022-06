Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Terug naar het stenen tijdperk: dit is het gevaarlijkste eiland ter wereld

Eén van de meest geïsoleerde volkeren ter wereld, die buitenstaanders zonder pardon aanvallen met pijl en boog. Die vind je op North Sentinel Island, dat onderdeel uitmaakt van Andaman-eilanden in de Baai van Bengalen. Dit eilandenrijk vind je voor de kust van Thailand. In tegenstelling tot de toeristische buureilanden vind je hier geen hotelletjes en beachclubs, maar een agressieve stam. En daardoor is het uitgeroepen tot het gevaarlijkste eiland ter wereld.

In 2006 kwamen twee Indiase vissers per ongeluk terecht op het Noord-Sentineleiland, nadat hun boot was afgedreven naar het eiland. Zij konden niet bepaald rekenen op een warm welkom. De stamleden vermoorden hen met pijl en boog. Zelfs een helikopter kon de lichamen niet ophalen, aangezien er ook op hen met bijlen en speren werd gegooid. Sindsdien is het verboden om binnen een straal van 5 kilometer rondom het eiland te reizen, maar die regel besloot een Amerikaanse missionaris te negeren.

Het gevaarlijkste eiland ter wereld

De Amerikaan, John Allen Chau, zou zich volgens lokale functionarissen illegaal naar het eiland laten varen. Zijn doel? De traditionele stam ontmoeten. Om dit voor elkaar te krijgen huurde hij vissers in, die hem richting het eiland brachten. Het laatste stukje reisde hij zelf af met een kano. Toen de vissers later terugkeerden, zagen ze het levenloze lichaam van de man.

Het North Sentinel Island kreeg in 2004 te maken met een tsunami. Toen helikopters van de Indiase kustwacht over het eiland vlogen om de Sentinelese bevolking te helpen, viel de stam hen aan met pijl en boog. Het komt dan ook niet als een verrassing dat deze plek door velen is uitgeroepen tot het gevaarlijkste eiland ter wereld.

Stenen tijdperk

De Sentinelese stam woont al zo’n 60.000 jaar op het kleine eiland in de Golf van Bengalen. De primitieve stam woont compleet afgesloten van de rest van de wereld en bestaat naar schatting uit zo’n 300 leden. Het is een van de laatste stammen op aarde, die leeft zoals de mensen in het stenen tijdperk. Ze leven in kleine hutjes, eten voornamelijk vis en kokosnoten en spreken hun eigen taal.

