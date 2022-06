Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedenker Friends: ‘Schaam me voor gebrek aan diversiteit, pijnlijk om in de spiegel te kijken’

De serie Friends, uit de jaren 90, zit bij iedereen wel een beetje in het hoofd. We zien daarin het leven van zes vrienden in New York, een metropool. Maar alle personages zijn wit én ze komen amper in aanraking met iemand van kleur. De personages die wel Aziatisch, bruin of zwart zijn, hebben overigens een mini-rolletje. Eén van de bedenkers van de serie, Martha Kaufmann (65), schaamt zich daarvoor. Ze voelt zich schuldig vanwege het gebrek aan diversiteit en inclusiviteit.

Om toch iets bij te dragen aan diversiteit, heeft Kaufmann bijna 4 miljoen euro geschonken aan Brandeis University, dat ten goede komt aan Afrikaanse en Afrikaans-Amerikaanse studies binnen de faculteit. Dit meldt The Los Angeles Times.

‘Friends was niet voldoende inclusief’

„Ik heb de afgelopen twintig jaar veel geleerd. Het is niet makkelijk om schuld te bekennen en accepteren. Het is pijnlijk om in de spiegel te kijken en ik schaam me er dan ook voor dat ik het vijfentwintig jaar geleden niet beter heb gedaan”, aldus Kaufmann, die net 38 jaar was geworden toen de eerste aflevering van Friends werd uitgezonden in september 1994.

Kaufmann erkent dat vrijwel alle series in de jaren 90 voornamelijk ‘wit’ waren. Maar na de moord op George Floyd in 2020 kreeg ze nieuwe inzichten. Daarmee kijkt ze nu terug op haar eigen succesvolle tv-serie.

„Het heeft me lang gekost om te begrijpen hoeveel institutioneel racisme er in mijn systeem zit. Ik heb heel hard gewerkt om anti-racistisch te worden en juist een bruggenbouwer te zijn. Voor mij voelde deze schenking aan als een manier om deel te nemen aan de gesprekken die we met z’n allen moeten voeren, én vooral moeten blijven voeren.”

Reünie

Onlangs was er nog een reünie met de hoofdrolspelers van de serie. Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry kwamen voor één laatste keer samen om het te hebben over Friends. Eén iemand viel toen het meest op: Matthew Perry. Hij leek namelijk onder invloed te zijn van medicijnen en hij sprak traag, iets wat fans deed denken dat hij weer met verslavingsproblemen kampt. Maar de regisseur van Friends: The Reunion zegt dat er niks aan de hand was. Fans hoeven zich volgens hem geen zorgen te maken over de gezondheid van Perry.

Courteney Cox nam het op zich om samen met zanger en vriend Ed Sheeran het bekende Monica en Ross-dansje uit de serie te doen:



