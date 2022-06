Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere digital nomads in Floortje naar het einde van de wereld

Van eiland naar eiland hoppen op een houten vlot met een tent. Zo ziet het leven eruit voor de Oostenrijkse Jojo en de Zwitserse Norah. Als heuse digital nomads leven ze al een aantal jaar op de Zweedse wateren. In Floortje naar het einde van de wereld laten de twee hun bijzondere levensstijl zien.

Een stap terugzetten en stil zijn in de natuur: voor het jonge koppel zijn dit belangrijke elementen in hun nomadische leven. Voor Jojo is het altijd al een droom geweest om te reizen in een tent midden in de natuur. Maar dat hij deze levensstijl ook daadwerkelijk zou kunnen uitvoeren, was een realisatie die hij kreeg in zijn tienerjaren.

Floortje naar het einde van de wereld

Voordat hij dit leven begon, werkte hij als freelance filmmaker voor de Oostenrijkse publieke omroep. En om ervaring op te doen om zijn eigen vlot te bouwen, werkte hij een half jaar voor een Zweedse timmerman. „Ik had niet echt het idee dat ik ooit zo zou gaan leven. Ik besefte pas later dat je kunt leven zoals je wilt als je dat zelf organiseert”, vertelt Jojo.



Al bijna drie jaar lang woont de digital nomad in een tent op een vlot. In de eerst nacht die hij doorbracht in zijn tent, vroor het ‘s nachts tot -20 graden. „Ook als het in de winter een week lange regende en stormde was ik alle ontberingen na één zonnige dag of mooie zonsondergang vergeten.”

Digital nomads in Zweden

Het bouwen van de tent is een proces dat de Oostenrijker heeft vastgelegd op camera. Op zijn YouTube-kanaal deelt hij video’s over zijn levensstijl en op een dag krijgt hij een berichtje binnen van Norah. Zij heeft zijn video’s gezien en zou graag willen ervaren hoe het is om in de tent te wonen. Het klikt direct tussen de twee en na een paar dagen bloeit er iets romantisch op. „Wat een bijzonder liefdesverhaal”, verzucht Floortje Dessing.

Norah en Jojo zijn niet de enige die als digital nomads leven op de Zweedse wateren. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in de natuur rond te reizen en hun geld te verdienen op de laptop. Zo ook twee vrienden van het stel, die zelfs een klein winkeltje zijn begonnen op hun vlot, waarmee ze kanoërs en andere reizigers van eten voorzien. „Een nieuwe economie”, lacht Floortje.

Voor iedereen die droomt van een nomadisch leven in de natuur, heeft Jojo wat advies. „Wacht niet tot morgen tot je een gaatje hebt in je agenda. Je weet dat die tijd nooit komt. Ga vandaag nog. Het is jouw leven.”

De aflevering van Floortje naar het einde van de wereld is hier terug te kijken.